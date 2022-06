Nevaccinat anti-Covid, Novak Djokovic ar putea rata US Open 2022 dacă este să luăm în considerare regulile actuale de intrare pe teritoriul Statelor Unite.

Statele Unite ale Americii nu permit intrarea în țară a persoanelor nevaccinate, fiind greu de crezut că autoritățile americane îi vor da lui Novak Djokovic o derogare pentru a evolua la US Open.

Singura soluție pentru Novak Djokovic ar fi ca până la finalul lunii august (US Open începe pe 29 august), autoritățile din SUA să schimbe regulile de intrare în țară.

Este puțin probabil să se întâmpla asta, în condițiile în care SUA a fost lovită recent de un val de infectări cu Covid-19.

Tennys Sandgren (208 ATP), sfertfinalist în două rânduri la Australian Open, a criticat Federația Americană de Tenis pentru că nu a obținut până acum o derogare pentru Novak.

Sandgren este un bun prieten al lui Novak Djokovic din circuitul ATP.

„Destul de rușinos că USTA nu se va lupta pentru o scutire în cazul lui Novak.

Nu e de mirare că Guvernul nu și-a schimbat politica arhaică. Eu pot juca, dar el nu? Ridicol" - Tennys Sandgren.

US Open, ultimul Grand Slam al anului, va avea loc în perioada 29 august - 11 septembrie.

Pretty shameful that the USTA won’t fight for an exemption for Novak



No surprise the government hasn’t changed it’s archaic policy



I can play but he can’t? Ridiculous