TENIS Miercuri, 15 Iunie 2022, 19:31

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep a avut nevoie de doar 62 de minute pentru a trece de Harriet Dart (106 WTA), scor 6-3, 6-2. După ce a obținut calificarea în sferturile turneului de la WTA Birmingham, a doua favorită a întrecerii a afirmat că se simte excelent pe iarba din Marea Britanie.

Simona Halep Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Simona Halep, repararea erorii și pregătirea intensă pentru Wimbledon

La finalul partidei, Simona și-a cerut scuze pentru eroarea făcută la precedentul interviu (când a spus că nu a mai jucat cu Harriet Dart), a afirmat că speră să ajungă la nivelul din 2019 (când a câștigat turneul de la Wimbledon) și a vorbit despre următoarea sa adversară, Katie Boulter.

„Mă simt excelent! Am jucat mai bine decât în meciul precedent. Nu este ușor să joci împotriva ei (n.r. Harriet Dart). Îmi cer scuze, am mai jucat o dată cu ea, acum doi ani, dar am uitat. Nu am o memorie bună. A fost greu pe iarbă, pentru că ea este obișnuită cu această suprafață. Dar sunt fericită cu modul în care am jucat.

Am spus că am o susținere importantă de fiecare dată când joc. Vă mulțumesc pentru că m-ați încurajat! Ați fost foarte corecți, apreciez acest lucru.

'Focul' îl am, rămâne de văzut cum este jocul meu. Dau totul de fiecare dată când intru pe teren și abia aștept să joc mai multe meciuri, să ajung la sentimentul pe care l-am avut în 2019. Mă simt din ce în ce mai bine.

Știu că servește foarte bine Katie Boulter, așa că va fi greu să returnez mingea. Fiecare meci e dificil pe iarbă, nu știi la ce să te aștepți. Dar sunt pregătită și voi lupta pentru victorie” - Simona Halep, la finalul partidei, citată de DigiSport.

De știut:

Simona Halep și Katie Boulter nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA.

Pentru calificarea în sferturile de la WTA Birmingham, Simona Halep va primit $6,200 și 60 de puncte în ierarhia mondială de simplu.

Tot în sferturile de la WTA Birmingham s-a calificat și Sorana Cîrstea: 6-1, 6-1 cu Aleksandra Krunic (103 WTA).

Rothesay Classic Birmingham - Competiție pregătitoare pentru Wimbledon

Competiție de categorie WTA 250, turneul se dispută pe iarbă în perioada 13-19 iunie 2022. Are premii totale de $251.750, iar la start pe tabloul principal se află 32 de jucătoare. Campioana en-titre este Ons Jabeur, titlul cucerit anul trecut.

Lista capilor de serie din 2022 de la Birmingham

1. Jelena Ostapenko (16)

2. Simona Halep (20)

3. Camila Giorgi (26)

4. Elise Mertens (29) / eliminată

5. Petra Kvitova (31) / eliminată

6. Sorana Cîrstea (34)

7. Alison Riske (40) / eliminată

8. Shuai Zhang (41).

WTA Birmingham 2022: Distribuția punctelor și a banilor

Turul I: $2,725 / 1 punct

Turul II: $3,800 / 30

Sferturi: $6,200 / 60

Semifinale: $11,000 / 110

Finalistă: $19,750 / 180

Câștigătoare: $33,200 / 280.

Traseul virtual al Simonei Halep la WTA Birmingham

Turul I - 6-1, 6-4 vs Lesia Tsurenko

Turul II - 6-3, 6-2 vs Harriet Dart

Sferturi - Katie Boulter

Semifinale - Camila Giorgi / Beatriz Haddad Maia

Finală - Jelena Ostapenko / Sorana Cîrstea / Shuai Zhang.