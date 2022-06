TENIS Marți, 14 Iunie 2022, 12:17

Antrenorul Patrick Mouratoglou a spus că n-a vrut să-și încheie parteneriatul cu Serena Williams decât în termeni buni și crede că a fost corect cu câștigătoarea a 23 de titluri de Grand Slam. Williams nu mai jucase de când se retrăsese în turul I la Wimledon anul trecut și nimeni nu știa ce mai vrea să facă.

În aprilie, Mouratoglou a anunțat că a acceptat să fie antrenorul full-time al Simonei Halep. „Am vrut să fiu corect cu ea (Serena) și să nu fiu dezamăgit la finalul carierei mele”, a povestit Mouratoglou.

„M-am dus s-o întreb ce va face. Nu-i era clar. Am întrebat-o dacă vrea să meargă la Roland Garros. Mi-a spus că nu știe. Era cu șase săptămâni înainte de turneu. I-am spus c-o aștept luni la antrenament și că dacă nu vine mă voi considera liber”.

Patrick Mouratoglu nu mai antrenase de aproape un an

Mouratoglou credea că a încetat să mai antreneze când Williams și-a luat pauză, dar câteva luni mai târziu a început să-i lipsească activitatea. Când Halep a făcut oferta, Mouratoglou tânjea să reia antrenamentele.

„După ce Serena a decis să ia pauză, le-am mărturisit celor dragi că simt că am terminat cu antrenatul. Știam că una din puterile mele era că aveam mult entuziasm în muncă.

Fără acel entuziasm nu puteam fi un antrenor bun. Simțeam că parcă l-aș fi pierdut”.

Halep fusese una din cele mai bune jucătoare din circuitul WTA în ultimul deceniu, iar Mouratoglou simte că ea este și o persoană deosebită. „Cred că Simona este incredibil de generoasă în tot ce face.

Este o femeie generoasă, în sens obișnuit, dar și o sportivă generoasă în efort. Nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Curajul și rezistența o caracterizează și ele ca persoană”, a spus Mouratoglou despre Halep.