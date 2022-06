TENIS Luni, 13 Iunie 2022, 18:29

​Simona Halep a trecut de Lesia Tsurenko și a obținut calificarea în turul al doilea de la WTA Birmingham. Ultimul meci jucat pe iarbă de jucătoarea noastră a fost la Wimbledon (în 2019, atunci când a câștigat turneul), acum trei ani de zile. La finalul partidei, Simona s-a declarat mulțumită de jocul său.

Simona Halep, revenirea pe iarbă și dorința de a juca multe meciuri înainte de Wimbledon

La interviul de la finalul partidei, Simona s-a declarat mulțumită de evoluția de luni. Victoria a venit, scor 6-1, 6-4, după un meci de o oră și 18 minute.

„Nu e niciodată ușor după o pauză, dar mă bucur că azi am rămas concentrată. Sunt foarte mulțumită de cum am jucat. Am jucat de multe ori, știam la ce să mă aștept (n.r. de la Lesia Tsurenko). Au fost trei ani de la ultimul meci jucat pe iarbă, sunt bucuroasă că am câștigat.

Îmi place să joc pe iarbă, voiam să joc multe turnee înainte de Wimbledon și mereu am fost primită bine la Birmingham. Vreau să le mulțumesc celor care au venit astăzi la meci.

Ar însemna enorm să câștig trofeul, pentru că am avut ceva problemele în ultimul timp. E mereu plăcut să câștigi un trofeu, dar mai e mult până acolo.

Mereu am parte de multă susținere, vom vedea cum va fi în meciul următor (n.r. pentru că joacă cu o favorită a gazdelor), mereu sunt români alături de mine” - Simona Halep, citată de Digisport.

Simona Halep vs Harriet Dart, în turul doi de la WTA Birmingham

Pentru calificarea în turul al doilea, Simona va primi un cec în valoare de $ 3.800 și 30 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

În următorul meci, Halep va da peste britanica Harriet Dart (100 WTA).

Halep și Dart s-au mai întâlnit o singură dată: la Australian Open 2020, iar câștig de cauză a avut Simona, scor 6-2, 6-4.

Rothesay Classic Birmingham - Competiție pregătitoare pentru Wimbledon

Competiție de categorie WTA 250, turneul se dispută pe iarbă în perioada 13-19 iunie 2022. Are premii totale de $251.750, iar la start pe tabloul principal se află 32 de jucătoare. Campioana en-titre este Ons Jabeur, titlul cucerit anul trecut.

Lista capilor de serie din 2022 de la Birmingham

1. Jelena Ostapenko (16)

2. Simona Halep (20)

3. Camila Giorgi (26)

4. Elise Mertens (29)

5. Petra Kvitova (31)

6. Sorana Cîrstea (34)

7. Alison Riske (40)

8. Shuai Zhang (41).

WTA Birmingham 2022: Distribuția punctelor și a banilor

Turul I: $2,725 / 1 punct

Turul II: $3,800 / 30

Sferturi: $6,200 / 60

Semifinale: $11,000 / 110

Finalistă: $19,750 / 180

Câștigătoare: $33,200 / 280.