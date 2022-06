Daniil Medvedev a suferit o înfrângere surprinzătoare în finala turneului de la 's-Hertogenbosch, viitorul lider ATP fiind depășit categoric, scor 6-4, 6-1, de Tim van Rijthoven (ocupantul locului 205 mondial).

Principal favorit pe iarba de la 's-Hertogenbosch, Medvedev a fost dominat clar de un jucător necunoscut în circuitul mondial. Tim van Rijthoven a fost beneficiar al unui wild card și a ajuns să câștige turneul de categorie ATP 250.

În vârstă de 25 de ani, Tim a închis finala după doar 61 de minute.

La festivitatea de premiere, Medvedev a avut puterea să recunoască superioritatea adversarului și să admită că acesta „l-a distrus” în marea finală.

De știut:

R1: Ebden (First ATP Tour win)

R2: Fritz

QF: Gaston

SF: Auger-Aliassime (First Top 10 Win)

F: Medvedev (First ATP Title) \uD83C\uDFC6



"First time in an ATP final and you destroy the number 2 in the world" \uD83E\uDD23



