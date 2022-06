TENIS Vineri, 10 Iunie 2022, 23:27

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Horia Tecău s-a retras vineri din tenisul profesionist, la vârsta de 37 de ani, în cadrul evenimentului Sports Festival. În BT Arena din Cluj-Napoca, acesta i-a avut aproape pe Simona Halep, Patrick Mouratoglou, Ilie Năstase, dar și colegi care l-au ajutat de-a lungul timpului să obțină cele mai importante trofee (Robert Lindstedt, Bethanie Mattek-Sands).

Retragerea lui Horia Tecau Foto: Facebook - SportsFestival

Horia Tecău, emoționat în momentul retragerii din tenis

„Este un moment emoţionant, este prima dată când am alături de mine familia, prietenii, foşti parteneri, fani, iubitori ai tenisului, oameni cu care lucrez şi cu care am lucrat în ultimii ani, sunt toţi prezenţi aici, să ne bucuram de această călătorie pe care am avut-o împreună.

Nu consider că este o retragere, este o transformare, o altă etapă. Tot ce am învățat în această călătorie pot trasmite mai departe tinerilor, copiilor, celor care vor să-și îndeplinească un vis. Pentru mine este un moment de sărbătoare.

Am o cameră cu trofee, mă uit la ele și știu că am o poveste”, a spus Tecău, ale cărui trofee au fost prezentate de mai mulţi copii. Acesta a oferit apoi detalii inedite din spatele fiecărui succes.

Horia Tecău, invitați speciali la meciul de retragere - A jucat cu Simona Halep, dar și cu tatăl său

Tecău a primit un cadou special de la Ilie Năstase: „Cu racheta asta de lemn am jucat şi eu. Dacă vrei să aprinzi focul repede, o poţi folosi. Îmi pare rău că te retragi. Ăsta e momentul tău și te felicit”.

Horia i-a prezentat apoi pe cei care aveau să împartă terenul cu el într-un meci de dublu: Simona Halep, Patrick Mouratoglou, Bethanie Mattek-Sands, Marius Copil, Andrei Pavel, Robert Lindstedt, dar și un copil de mingi (fiecare a jucat câteva gameuri). TEAM TECĂU a câștigat partida la tiebreak, scor 4-3(6).

A doua confruntare a serii a fost una și mai emoționantă: Patrick Mouratoglou i-a adus pe teren pe Emil Boc și Stere Halep, iar aceștia s-au duelat cu Simona Halep și Horia Tecău. După câteva momente, familiile Halep (Simona și Stere) și Tecău (Horia și Romeo, tatăl sărbătoritului de vineri) au schimbat câteva lovituri.

Simo with papa Halep \uD83E\uDD70 pic.twitter.com/sFnxUfCmGb — LorenaPopa \uD83D\uDD75️‍♀️\uD83C\uDFBE (@popalorena) June 10, 2022

Horia Tecău, o carieră de vis

În cariera sa, Horia Tecău a câştigat 38 de trofee, dintre care trei de Grand Slam: Wimbledon 2015, US Open 2017 (ambele în echipă cu olandezul Jean-Julien Rojer) şi Australian Open 2012 (la dublu-mixt, împreună cu americanca Bethanie Mattek-Sands).

Tot cu Rojer, el a cucerit trofeul la Turneul Campionilor, în 2015, iar cu Florin Mergea a obţinut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016.

În vârstă de 37 de ani, Tecău a câştigat din tenis premii brute de peste 5,8 milioane de dolari. Cea mai înaltă poziție ocupată de Horia a fost locul 2 în clasamentul ATP de dublu.