TENIS Vineri, 10 Iunie 2022, 22:37

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Jaqueline Cristian a fost nevoită să se opereze la genunchi după ce s-a accidentat în timpului meciului cu Daria Kasatkina de la WTA Doha (22 februarie), iar vineri a anunțat când speră să revină pe teren. După câteva luni de recuperare, sportiva a reluat antrenamentele.

Jaqueline Cristian Foto: Rob Prange/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Jaqueline Cristian vrea să revină la US Open 2022

Sportiva noastră a afirmat că i-a fost greu să urmărească turneele din acest an la televizor și că abia așteaptă să revină pe terenul de tenis.

„Vreau o revenire în forță pe teren sănătoasă. Primul turneu se estimează a fi US Open. Mi-am înghețat oricum clasamentul, recuperarea durează undeva la cinci luni jumătate, iar US Open înseamnă fix șase luni din ziua accidentării. Eu zic că mă voi întoarce mult mai puternică pe teren decât eram atunci când m-am accidentat.

Va fi un proces destul de lung pentru că nu știu cum va reacționa piciorul. Trebuie să vedem. Sunt sigură că, atât timp cât îl am pe Thomas lângă mine, dorința de a reveni e mult mai puternică decât era până acum. Nu am simțit niciodată foamea asta și dorul de tenis pentru că nu am stat niciodată atât de departe de teren. După primul turneu vom vedea cât de mult pot să joc, cum reacționează piciorul și în funcție de asta vom vedea ce e de făcut.

Am urmărit toate turneele, deși la început mi-a fost foarte greu. După aia, nu am putut să stau departe. Ajungeam acasă, deschideam televizorul și ma decideam între Netflix și turneul de la Miami sau Indian Wells. Și acum, la Roland Garros, am urmărit toate meciurile. A fost interesant, mai ales că multe favorite au ieșit repede. Asta e frumos la tenis, e o surpriză totală.

Pentru asta mă antrenez. Am zis-o de multe ori, nu am trecut prin ce am trecut în ultimele luni degeaba. Dacă am trecut prin asta, știu de ce am trecut, știu de ce muncesc, știu de ce trag. Și acum pe teren, chiar dacă am dureri și nu mă simt încă foarte confortabil, dorința e mare” - Jaqueline Cristian pentru DigiSport.

Jaqueline, 24 de ani, se află în prezent pe locul 71 în ierarhia WTA de simplu. Este antrenată de Thomas Drouet, iar de-a lungul carierei a adunat din premiile din tenis $605.360.

Cel mai bun loc ocupat în clasamentul mondial a fost 58, pe 31 ianuarie 2022.

US Open (ultimul turneu de Grand Slam al sezonului) va avea loc în perioada 29 august - 11 septembrie 2022, la New York. Ultimii campioni sunt Emma Răducanu (feminin) și Daniil Medvedev (masculin).