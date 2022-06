TENIS Luni, 06 Iunie 2022, 18:39

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Are un bilanț negativ în 2022 (8 victorii și 10 înfrângeri), iar forma arătată este departe de prestația de la US Open de anul trecut. Emma Răducanu a vorbit despre perioada pe care o traversează, dar și despre găsirea unui nou antrenor.

Emma Raducanu Foto: Oscar Gonzalez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Se află în prezent pe locul 11 în ierarhia mondială, dar în această vară ar putea aluneca considerabil în clasamentul WTA dacă nu-și apără punctele importante cucerite în 2021 la Wimbledon (optimi - 240 de puncte) și US Open (campioană - 2000 de puncte).

Emma Răducanu nu se grăbește să-și găsească un antrenor

Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul Torben Beltz (este cunoscut în special pentru colaborările cu Angelique Kerber) în luna aprilie a acestui an, iar de la acel moment nu are un antrenor cu normă întreagă.

Campioana en-titre de la US Open a înregistrat rezultate modeste în acest an, dar cu toate acestea precizează că nu se grăbește să caute un antrenor care să o ajute să iasă din perioada cenușie.

„Vreau să nu mă grăbesc în privinţa acestei decizii. Nu s-a schimbat nimic. Încă îi am pe aceiaşi oameni, oameni buni, în jurul meu. Nu vreau să mă grăbesc.

Personal, cred că ştiu ce fac. Am încredere în ce fac şi în munca pe care o depun. Am 19 ani şi deja am câştigat un Grand Slam, aşa că pot să aştept să pun lucrurile la punct, ştiu că motivaţia mea nu este mai mică” - Emma Răducanu, citată de bbc.co.uk.

Cu ultimul antrenor, Torben Beltz, a început să lucreze din luna noiembrie a anului trecut, iar colaborarea s-a încheiat pe 26 aprilie.

La două săptămâni după câştigarea US Open 2021, Răducanu s-a despărţit de antrenorul ei de atunci, Andrew Richardson, explicând că vrea un tehnician mai experimentat.

În acestă perioadă, Răducanu va participa la turneul WTA 250 de la Nottingham (6-12 iunie, pe iarbă). În primul tur, Emma va da peste elvețianca Viktorija Golubic.

Emma Răducanu, rezultatele consemnate în 2022 în circuitul WTA

Roland Garros: turul doi

Roma: turul întâi

Madrid: turul trei

Stuttgart: sferturi

Miami: turul doi

Indian Wells: turul trei

Guadalajara: turul întâi

Australian Open: turul doi

Sydney: turul întâi.