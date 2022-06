TENIS Joi, 02 Iunie 2022, 08:48

Vlad Lupu • HotNews.ro

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, susține că știe cine ar putea să o învingă pe Iga Swiatek la Roland Garros și să pună capăt seriei ei incredibile de peste 30 de victorii consecutive.

Patrick Mouratoglou Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

​Iga Swiatek a ajuns la 33 de victorii consecutive (31 în circuitul WTA și două în FedCup) după succesul în fața Jessicăi Pegula în sferturile Roland Garros.

Pentru Swiatek urmează un meci cu Daria Kasatkina (a 20-a favorită) în penultimul act de la Roland Garros.

Patrick Mouratoglou și sportiva care l-a impresionat și care o poate învinge pe Iga Swiatek

La doar 18 ani, Coco Gauff este în semifinale la Roland Garros, acolo unde o va înfrunta pe Martina Trevisan.

Patrick Mouratoglou consideră că Gauff s-a îmbunătățit pe zi ce trece și este singura care îi poate pune piedici Igăi Swiatek în cursa pentru Grand Slamul de la Paris, conform Eurosport.

Coco Gauff, sinceră după calificarea în semifinalele Roland Garros - Absolvirea liceului, un moment mult mai dificil

„Gauff progresează în ritmul ei. Nu este cineva care a explodat brusc, câștigând un Grand Slam fără ca cineva să se aștepte. Și într-un fel este mai bine pentru că ea își construiește bazele viitorului.

Toată lumea a crezut că o va face foarte devreme pentru că a învins-o pe Venus Williams la Wimbledon și pe Naomi Osaka, în anul următor, la Australian Open, iar oamenii cred că e gata să câștige trofee de Grand Slam.

Nu era pregătită atunci și când o vezi acum îți dai seama că nu era pregătită la acel moment. I-au lipsit multe lucruri.

În primul rând, făcea 15 până la 20 de greșeli duble pe meci. Este dificil să câștigi un Grand Slam cu asta, de exemplu.

Ea nu a fost stabilă emoțional în timpul meciurilor, multe suișuri și coborâșuri. Este foarte greu să câștigi un Grand Slam așa.

Dacă o vezi aici, este mult mai stabilă în timpul partidelor. Servește mult mai bine. A șters unele defecte pe care le avea în jocul ei, care o împiedicau să poată câștiga un Grand Slam. Progresează. De fiecare dată când o vezi, e mai bine.

Când am văzut tragerea la sorți de la Roland Garros, am spus că cred că are posibilitatea de a ajunge în finală. Dacă ajunge în finală, se poate întâmpla orice" - Patrick Mouratoglou. ​