Tennys Sandgren, jucător de tenis american clasat în cel mai bun moment al carierei pe locul 41 ATP, a avut o remarcă epică pe Twitter în timpul partidei dintre Rafael Nadal și Novak Djokovic din sferturile Roland Garros.

Nadal a trecut de Novak Djokovic în sferturile Roland Garros, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4), la finalul unui meci de peste patru ore.

Gameurile partidei au fost extrem de lungi, unele depășind lejer 10 minute.

Sangren susține că, la începutul gameului 6 din setul secund (care a durat nu mai puțin de 18 minute), a ieșit pentru o scurtă alergare, iar în momentul în care s-a întors, Nadal și Djokovic jucau același game.

„M-am dus să alerg și au jucat un singur game" - Tennys Sandgren.

Tennys Sandgren, clasat pe 193 ATP, este cunoscut pentru un meci legendar cu Roger Federer la Australian Open 2020, în care a ratat șapte mingi de meci în cele cinci seturi disputate (3-6, 6-2, 6-2, 6-7 (8), 3-6).

După victoria uriașă obținut în sferturi, Nadal îl va înfrunta în penultimul act pe Alexander Zverev.

I went for a run and they played one game xd