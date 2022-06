Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a urmărit cu sufletul la gură confruntarea dintre Rafael Nadal și Novak Djokovic din sferturile Roland Garros, chiar dacă în Australia era deja dimineață la finalul partidei de peste patru ore.

Rafael Nadal s-a impus în patru seturi (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) în fața rivalului Novak Djokovic la finalul unei partide de patru ore și 12 minute.

Ibericul este la un pas de marea finală de la Roland Garros, dar trebuie să treacă în penultimul act de puternicul Alexander Zverev.

Germanul l-a învins în sferturi pe Carlos Alcaraz.

Darren Cahill a urmărit cu mare interes partida dintre Nadal și Djokovic, susținând la final că ibericul trebuie mereu considerat printre favoriți, în ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

„8:45 AM în Adelaide și sunt mort. Va fi o zi foarte lungă.

Superb meci. Îndoiește-te de Rafa pe riscul tău. Luptătorul absolut al tenisului" - Darren Cahill.

Aceasta a fost victoria cu numărul 110 a lui Rafael Nadal pe zgura de la Roland Garros. Ibericul a pierdut doar trei meciuri.​

8.45am in Adelaide and I’m dead. Going to be a long day! Wonderful match. Doubt Rafa at your peril. Absolute warrior of our game \uD83D\uDC4F