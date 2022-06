Roland Garros Miercuri, 01 Iunie 2022, 09:30

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Novak Djokovic era mare favorit înainte de meciul cu Rafael Nadal din sferturile de la Roland Garros, dar sârbul nu a putut câștiga un meci în care tenisul jucat a fost la un nivel incredibil în multe momente.

Novak Djokovic spune că Rafael Nadal a jucat un tenis incredibil în sferturile de la Roland Garros

Lider mondial și principal favorit la câștigarea Grand Slamului de la Paris, Nole a cedat în patru seturi, scor 2-6, 6-4, 2-6, 6-7(4), după un meci epic de patru ore și 12 minute.

La finalul disputei de pe Philippe Chatrier, Djokerul a vorbit despre momentele în care s-a făcut diferența contra marelui său rival

„Bravo lui, a fost mai bun în momentele importante. Nu am început bine şi, când am revenit egalând la seturi, am crezut că sunt în meci.

Dar a avut două sau trei gameuri fantastice la începutul setului al treilea. A reuşit să joace cel mai bun tenis al său în momentele cheie. Dar am avut totuşi oportunităţi, mai ales în setul al patrulea.

Am servit pentru set, cu două mingi de a închide setul, ceea ce ne-ar fi dus într-un decisiv în care meciul putea să se întoarcă în orice moment. Dar a arătat de ce este un mare campion.

Merită această victorie, fără îndoială. Într-un astfel de meci ai suişuri şi coborâşuri, în joc, dar şi psihic. Am dat totul, puteam să mă descurc mai bine, dar sunt mândru că am luptat până la sfârşit.

(n.r. - despre programarea meciului de la ora locală 21.00) Sincer să fiu, cred că sesiunile de noapte încep prea târziu. Dar, din nou, televiziunea este cea care decide. Aceasta este lumea în care trăim. Televiziunile dau banii. Ei decid” - Novak Djokovic, conform News.ro.

De știut: Confruntarea de pe Philippe Chatrier s-a terminat la ora locală 01:15 (02:15 în România).

Cotat cu șansa a doua, Rafa a arătat încă o dată că este atât de greu de învins pe zgura pariziană, suprafață unde a cucerit 13 dintre cele 21 de Grand Slamuri ale carierei.

De știut

Pentru un loc în marea finală, Rafael Nadal se va duela cu Alexander Zverev, după ce germanul a trecut de spaniolul Carlos Alcaraz.

Aceasta a fost victoria cu numărul 110 a lui Rafael Nadal pe zgura de la Roland Garros. Ibericul a pierdut doar trei meciuri.

În urma meciului de miercuri, sârbul conduce cu 30-29 în meciurile directe cu ibericul. Totuși, Nadal a câștigat 8 confruntări la Roland Garros, în timp ce Djokovic s-a impus doar în două.

