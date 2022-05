Andrey Rublev s-a calificat luni în sferturile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, sportivul din Rusia profitând de abandonul adversarului la începutul celui de-al treilea set.

În momentul în care rusul conducea cu 1-6, 6-4, 2-0, italianul Jannik Sinner (favorit 12) a fost nevoit să abandoneze din cauza unei accidentări la genunchi, iar meciul s-a încheiat prematur după o oră și 19 minute.

Pentru un loc în semifinale, Rublev (7) se va duela cu învingătorul partidei dintre croatul Marin Cilic (20) și rusul Daniil Medvedev (2).

Novak Djokovic (1) - Rafael Nadal (5)

Carlos Alcaraz (6) - Alexander Zverev (3)

Casper Ruud (8) - Holger Rune

Andrey Rublev (7) - Marin Cilic (20)/Daniil Medvedev (2).

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.

Jannik Sinner is forced to retire



Andrey Rublev advances to the quarter-finals 1-6, 6-4, 2-0 ret.#RolandGarros pic.twitter.com/mCaqKpWzrU