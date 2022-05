Rafael Nadal s-a calificat duminică în sferturile de la Roland Garros, după o adevărată bătălie cu Felix Auger-Aliassime. Canadianul a câștigat primul set, Rafa a revenit și a condus cu 2-1, dar a avut nevoie de decisiv pentru a trece de elevului unchiului său Toni. După patru ore și 21 de minute de joc, Rafa a făcut rost de un nou duel cu Novak Djokovic.

Câștigător de 13 ori al Grand Slamului parizian, Nadal a avut un început foarte slab de meci și a pierdut prima manșă (6-3), după ce și-a cedat de două ori serviciul (a reușit să facă un singur rebreak).

Rafa și-a ridicat nivelul jocului, a câștigat următoarele seturi fără prea mari probleme (6-3, 6-2), dar jucătorul în vârstă de 21 de ani nu a renunțat la luptă și a împins disputa în set decisiv (6-3).

Cei doi au mers cap la cap până la scorul de 4-3 pentru Nadal, când marele campion iberic s-a impus la retur și s-a desprins decisiv (6-3).

LEGENDARY @RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 #RolandGarros pic.twitter.com/TIxTUM8xYL

De știut:

Tot duminică, Alexander Zverev a trecut de surprinzătorul Bernabe Zapata Miralles (131 ATP), scor 7-6(11), 7-5, 6-3, după două ore și 47 de minute de joc.

Pentru un loc în semifinale, Sascha se va duela cu învingătorul meciului dintre rusul Karen Khachanov (25 ATP) și ibericul Carlos Alcaraz (6 ATP).

ROARing to victory \uD83E\uDD81@AlexZverev shows his class against Zapata Miralles, advancing to his fourth #RolandGarros quarter-final with a 7-6(11), 7-5, 6-3 win. pic.twitter.com/JtBUlDZczo