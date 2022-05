TENIS Vineri, 27 Mai 2022, 10:32

Vlad Lupu • HotNews.ro

Simona Halep traversează o perioadă grea în carieră, în ciuda începerii colaborării cu antrenorul Patrick Mouratoglou. Eliminată încă din turul doi la Roland Garros, fosta lideră mondială a vorbit pe Instagram despre problemele cu care se confruntă.

Simona Halep Foto: FRANK MOLTER / AFP / Profimedia

În turul doi la Roland Garros, Halep a câștigat fără probleme primul set, dar le-a pierdut pe următoarele două în fața chinezoaicei Qinwen Zheng (74 WTA) și a fost eliminată.

Simona Halep și perioada dificilă prin care trece

Halep a transmis pe Instagram un mesaj, susținând că în meciul cu Zheng a suferit un atac de panică, iar problemele din ultima perioadă nu sunt „ușor de digerat” pentru ea.

„Bună tuturor! Scriu aceste cuvinte pentru că îmi vine să le împărtășesc celor cărora le pasă.

Ca întotdeauna, simt un sprijin atât de mare din partea fanilor mei și aș dori să vă mulțumesc tuturor! Sunteți grozavi! Mă susțineți necondiționat și asta înseamnă mult!

În general, nu sunt o persoană dramatică și sper că nu sună așa scriind aceste cuvinte acum. Ultimele 18 luni au fost foarte dure, emoțional și fizic.

După ce am pierdut la Doha, mesajul meu către oamenii foarte apropiați a fost că nu mai pot, că am terminat cu tenisul. Dar cumva, mi-a revenit focul și am început să simt din nou dragostea pentru tenis și am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative.

Sunt foarte mândră de mine pentru tot ce am făcut în ultima vreme. Nu am putut face asta decât cu ajutorul lui Patrick și vreau să-i mulțumesc că a fost alături de mine.

Rezultatele sunt grele, desigur, deoarece așteptările sunt mari. Sunt un câștigător de Grand Slam, sunt un fost număr unu și lumea se așteaptă să câștig.

Dar nimic nu vine de la sine. Pentru a putea atinge din nou cel mai înalt vârf din tenis am nevoie de timp și multă muncă grea.

Nu îmi stă în caracter să renunț, așa că mâine este o nouă zi și voi fi gata să o iau de la capăt!

Apropo, acum știu cum este să ai un atac de panică; nu este ușor de manevrat, dar am trecut peste asta acum și zâmbesc deja" - Simona Halep.

Simona Halep, rezultatele înregistrate de la începutul colaborării cu Patrick Mouratoglou

Sub îndrumarea lui Mouratoglou, Halep a obținut 5 victorii și a pierdut 3 meciuri.

Madrid - Sferturi de finală

Roma - Turul al doilea

Roland Garros - Turul al doilea.​