Irina Begu s-a calificat dramatic în turul trei la Roland Garros după un meci de peste două ore și jumătate cu Ekaterina Alexandrova. Meciul a fost unul controversat după ce românca a dat cu racheta de pământ în setul decisiv și a lovit un copil aflat în tribună.

Irina Begu (63 WTA) a învins-o pe Ekaterina Alexandrova (31 WTA) în trei seturi, scor (3)6-7, 6-3, 6-4. Partida a durat două ore și 35 de minute.

La 2-0 pentru adversară în setul decisiv, Begu și-a pierdut cumpătul și a dat cu racheta de pământ, aceasta ajungând să lovească o micuță fană aflată în tribună. Românca a primit doar un avertisment din partea arbitrului pentru gestul nesportiv.

Deși s-a dus la copilul pe care l-a lovit şi și-a cerut scuze, Begu a fost criticată de fotograful partidei de la Roland Garros, cât și de Ben Rothenberg, celebru jurnalist din lumea tenisului.

„Scene îngrozitoare când racheta lui Begu a zburat în mulțime. Nu știu cum i s-a permis să continue!" - Ella Ling, fotograf autorizat pe terenul pe care s-a jucat partida Irinei Begu.

„Oameni buni, de ce mai permitem asta? Begu nu a aruncat racheta foarte tare, dar consecințele acțiunii ei nu ar trebui să fie ignorate de oficiali” - Ben Rothenberg, jurnalist New York Times.

În runda următoare, Irina Begu se va duela cu Leolia Jeanjean (227 WTA), după ce sportiva din Franța a furnizat surpriza zilei eliminând-o pe Karolina Pliskova.

