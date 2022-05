​Emma Răducanu a avut parte de un debut foarte dificil pe zgura de la Paris: sportiva britanică a fost condusă cu set și break de campioana junioarelor din 2021, dar a reușit să revină și să obțnă calificarea în turul doi de la Roland Garros.

În vârstă de doar 17 ani, Linda Noskova (184 WTA) a pus-o la grea încercare pe Răducanu. Cehoaica a condus cu 7-6(4), 4-3, dar Emma a revenit în setul secund (7-5) și nu a mai avut probleme în decisiv (6-1).

Meciul de pe arena Simonne-Mathieu a durat două ore și 37 de minute.

În runda următoare de la French Open, Emma Răducanu va da peste Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 47 WTA), sportivă care o învingea anul trecut la Indian Wells, chiar după ce britanica a câștigat US Open.

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.

A #RolandGarros debut to remember ✨@EmmaRaducanu overcomes 17-year-old qualifier Linda Noskova 6-7(4), 7-5, 6-1 in two hours and 37 minutes. pic.twitter.com/kQaj76YhUX