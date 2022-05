Ons Jabeur, una dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul WTA, a părăsit Grand Slamul de la Roland Garros încă din runda inaugurală: tunisianca a pierdut în fața polonezei Magda Linette (56 mondial).

A șasea favorită a competiției de la Paris, Jabeur a cedat după o confruntare de două ore și jumătate, scor 3-6, 7-6(4), 7-5.

Jabeur a condus cu 6-3, 4-3 și 40-0 pe serviciul polonezei, dar nu a reuşit breakul şi Linette a dus setul în tiebreak, pe care l-a câştigat.

În setul decisiv, Ons a avut 40-0 pe propriul serviciu, la scorul de 5-6, dar a comis erori încredibile din poziţii ideale, pierzând cinci puncte la rând şi meciul.

De știut:

Grand Slamul de la Roland Garros, al doilea al sezonului după Australian Open, este programat între 22 mai - 5 iunie. La feminin, Barbora Krejcikova a cucerit turneul în 2021, în timp ce la masculin s-a impus Novak Djokovic.

