Gael Monfils a anunţat luni că nu va participa la turneul de Grand Slam de la Roland Garros din cauza unei probleme la călcâiul drept care îl împiedică să se deplaseze pe teren, scrie AFP.

„Regret să anunţ retragerea mea de la turneul ATP de la Lyon din această săptămână şi de la Roland Garros, care va începe săptămâna viitoare. Încă de la turneul de la Monte Carlo m-am confruntat cu o problemă la călcâiul drept (excrescenţă osoasă) care mă împiedică să mă mişc pe teren”, a declarat Monfils, care ocupă locul 22 în clasamentul ATP.

El a menţionat că va suferi „o mică intervenţie pentru a rezolva problema”, ca să poată relua turneele cât mai curând posibil, scrie Agerpres.

Jucătoarii de tenis Elina Svitolina (Ucraina) şi Gael Monfils (Franța) au anunțat duminică, 15 mai, că vor deveni părinţi în această toamnă.

„Cu inima plină de dragoste şi fericire, suntem încântaţi să vă anunţăm că aşteptăm o fetiţă pentru luna octombrie”, a scris Monfils duminică pe reţelele de socializare.

Aflată pe locul 27 în clasamentul WTA, Svitolina a declarat forfait pentru turneul parizian, fiind în continuare marcată de războiul care are loc în prezent în ţara sa natală.

Gael Monfils (35 ani) şi Elina Svitolina (27 ani) s-au căsătorit în vara anului trecut.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October ❤️ pic.twitter.com/LernKW9Seq