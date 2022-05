TENIS Joi, 12 Mai 2022, 15:14

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​​Simona Halep a părăsit turneul de la Roma (WTA 1000) încă din turul al doilea, după ce a fost învinsă de Danielle Collins. La câteva ore după ce a fost aproape de o nouă accidentare la gleznă, fosta lideră WTA a avut un mesaj pentru fanii săi.

Simona Halep Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

„De-a lungul întregii mele cariere am luptat pentru ceea ce am crezut și pentru ceea ce am vrut să realizez. Voi face întotdeauna acest lucru, cu toate suișurile și coborâșurile. Sprijinul necondiționat pe care îl primesc de la mulți dintre voi înseamnă enorm pentru mine.

Vă mulțumesc, lupta continuă”, a scris Simona Halep pe Instagram.

