Danielle Collins s-a calificat în optimile de la WTA Roma, sportiva din SUA trecând în două seturi, scor 7-6(1), 6-3, de Simona Halep. După meci, a șaptea favorită de la Foro Italico a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei lidere WTA și a spus unde s-a făcut diferența în partida de miercuri.

Danielle Collins Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danielle Collins, agresivitatea, victoria obținută împotriva Simonei Halep și asemănarea cu Amanda Anisimova

Collins a avut câștig de cauză după un meci de două ore, sportiva în vârstă de 28 de ani impresionând în mod special prin agresivitate: a terminat meciul cu 38 de lovituri câștigătoare și 27 de erori neforțate.

Despre Amanda Anisimova, următoarea ei adversară de la Roma, Danielle a spus că are un stil asemănător de joc.

„O urmăresc pe Simona de mult timp, e o sportivă pe care o admir, atât ca atlet, dar şi drept competitor, e o mare luptătoare. Simt că lucrurile au mers în favoarea mea azi, asta şi pentru că îi cunosc jocul lui Halep foarte bine, am urmărit-o de foarte multe ori.

Am ieşit pe teren cu planul de a juca foarte agresiv şi a fi consistentă în acelaşi timp. Dacă îi laşi timp, îţi returnează toate mingile. Au fost suişuri şi coborâşuri în jocul meu, mai ales pe propriul serviciu, dar din fericire am găsit la timp ajustările necesare. Am fost răbdătoare, nu am pus presiune pe mine.

Anisimova e foarte agresivă, cred că ne asemănăm destul de mult din punct de vedere al jocului. Va fi foarte interesant, mai ales că nu am mai întâlnit-o, vom fi faţă în faţă pentru prima oară” - Danielle Collins, potrivit wtatennis.com.

De știut:

Danielle Collins se va duela în runda următoare cu Amanda Anisimova (32 WTA). Meciul se va juca joi, nu înainte de ora 16:00.





În acest moment, Simona Halep se află pe locul 19 în clasamentul WTA Live. Eleva lui Patrick Mouratoglou poate fi depășită de Daria Kasatkina, Jil Teichmann, Amanda Anisimova sau Yulia Putintseva.





Prezența în turul al doilea este recompensată cu un premiu de €13.176 și cu 60 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





Simona Halep a câștigat competiția de la Foro Italico în 2020.

Statistica partidei dintre Simona Halep și Danielle Collins

Ași: 1 - 3

Duble greșeli: 4 - 4

Puncte câștigate cu primul serviciu: 50% - 59%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 39% - 43%

Puncte de break câștigate: 4/13 - 6/9

Lovituri câștigătoare: 12- 38

Erori neforțate: 4 - 27

Total puncte: 79 - 91.

Ultimele campioane de la Foro Italico

2021 - Iga Swiatek

2020 - Simona Halep

2019 - Karolina Pliskova

2018 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2017 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2016 - Serena Williams

2015 - Maria Sharapova etc.

De știut:

Competiția italiană fondată în 1930 a fost câștigată în trei rânduri de un sportiv din România: Ilie Năstase, edițiile din 1970 și 1973, și Simona Halep, 2020.





Au mai disputat finale: Ilie Năstase (1974, învins de Bjorn Borg), Virginia Ruzici (1978, 1980, 1981) și Simona Halep (2017, 2018, învinsă în ambele cazuri de Elina Svitolina).

WTA Roma are loc în perioada 9-15 mai pe zgura din complexul de la Foro Italico. Are premii totale în valoare de $2,527,250 și face parte din categoria „WTA 1000”. Campioana en-titre este Iga Swiatek (6-0, 6-0 în finala cu Karolina Pliskova).