Anett Kontaveit (cap de serie 5) și Karolina Pliskova (favorită 6) au părăsit turneul WTA de la Roma în turul al doilea.

Kontaveit a fost învinsă de Petra Martic (47 WTA) în două seturi, scor 6-2, 6-3. O altă favorită, Karolina Pliskova, a pierdut partida cu Jil Teichmann (29 WTA), scor 6-2, 4-6, 6-4.

De asemenea, Belinda Bencic (cap de serie 12) a fost depășită de Amanda Anisimova, scor 7-6(5), 6-1.

Emma Răducanu (cap de serie 10) și Jelena Ostapenko (favorită 11) au fost eliminate de la Roma în cursul zilei de marți.

WTA Roma are loc în perioada 9-15 mai pe zgura din complexul de la Foro Italico. Are premii totale în valoare de $2,527,250 și face parte din categoria „WTA 1000”. Campioana en-titre este Iga Swiatek (6-0, 6-0 în finala cu Karolina Pliskova).

Riling up the Italian CROWD \uD83D\uDC50



\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED @jilteichmann enjoys a special moment after a three-hour win against Pliskova! pic.twitter.com/Qf9uUEv7Uu — wta (@WTA) May 11, 2022

The American continues her fine form this season!



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @AnisimovaAmanda bests No.12 seed Bencic 7-6(5), 6 -1 in Rome.#IBI22 pic.twitter.com/UiXIvoIKN9 — wta (@WTA) May 11, 2022