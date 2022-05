TENIS Marți, 10 Mai 2022, 19:27

La o lună după ce a devenit antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou a vorbit despre ce l-a convins să o pregătească pe fosta lideră mondială și s-a declarat încântat de nivelul arătat de sportiva noastră.

Simona Halep si Patrick Mouratoglou Foto: Simona Halep / Twitter

Nu a găsit altă jucătoare precum Simona Halep

Mouratoglou a afirmat că românca a fost mereu o adversară incomodă pentru Serena Williams (în perioada în care americanca lucra cu antrenorul francez) și a spus că Simona a reprezentat cea mai bună variantă pentru el.

„Ca de obicei, când este o colaborare nouă, vrei să vezi cum decurge, dacă există o încredere reciprocă, dacă este de succes. Este bine să ne oferim puțin timp. Dar până acum totul este excelent, din punctul meu de vedere. Sunt foarte fericit alături de Simona, o admir foarte mult, este incredibilă. Ce a realizat până acum este special, a fost lider mondial, a câștigat două turnee de Grand Slam.

Simt că este extrem de motivată să revină la cel mai înalt nivel, apoi să realizeze lucruri mai bune decât în trecut, dacă este posibil. Pentru mine, ca antrenor, este un vis să lucrez împreună cu o jucătoare care are acest istoric în circuit și această motivație.

Probabil că aveam mai multe opțiuni, dar nu mai eram pe “piață” de zece ani, pentru că am lucrat cu Serena Williams. M-am gândit, am luat legătura cu Simona și m-am gândit “Mi-aș dori să lucrez mai mult cu altă jucătoare decât cu ea?”. Răspunsul a fost că n-am găsit nicio altă jucătoare. Ulterior, n-a mai fost nicio discuție, pentru că nu voiam să mai fiu antrenor liber și nu am crezut că voi găsi o altă jucătoare încântătoare precum Simona.

Când era o adversară, am admirat-o foarte mult pe Simona. Era foarte greu de învins, datorită deplasării ei pe teren și datorită constanței în joc. Când Serena a jucat împotriva ei, știam că dacă nivelul de concentrare al Serenei scade foarte puțin, va avea imediat probleme. Simona a știut să-și utilizeze calitățile la maximum, nu mulți jucători pot reuși asta. Asta spune multe despre mentalitatea ei și despre conduita ei profesională” - Patrick Mouratoglou, pentru DigiSport.

Simona Halep, traseul virtual de la WTA Roma

Turul I - Alize Cornet (6-4, 6-4 pentru Halep)

Turul II - Danielle Collins

Optimi - Belinda Bencic / Amanda Anisimova

Sferturi - Jessica Pegula / Aryna Sabalenka

Semifinale - Iga Swiatek / Anett Kontaveit / Emma Răducanu / Victoria Azarenka

Finală - Paula Badosa / Maria Sakkari / Karolina Pliskova / Garbine Muguruza.

La ediția din 2021 a turneului de la Foro Italico, Simona s-a accidentat grav în timpul meciului cu Angelique Kerber din turul al doilea: Halep câștigase primul set cu 6-1, în timp ce în al doilea tabela arăta 3-3.

Cu an înainte (2020), Halep a câștigat competiția de la Foro Italico.

Ultimele campioane de la Foro Italico

2021 - Iga Swiatek

2020 - Simona Halep

2019 - Karolina Pliskova

2018 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2017 - Elina Svitolina (finală cu Simona Halep)

2016 - Serena Williams

2015 - Maria Sharapova etc.

De știut:

Competiția italiană fondată în 1930 a fost câștigată în trei rânduri de un sportiv din România: Ilie Năstase, edițiile din 1970 și 1973, și Simona Halep, 2020.





Au mai disputat finale: Ilie Năstase (1974, învins de Bjorn Borg), Virginia Ruzici (1978, 1980, 1981) și Simona Halep (2017, 2018, învinsă în ambele cazuri de Elina Svitolina).

WTA Roma are loc în perioada 9-15 mai pe zgura din complexul de la Foro Italico. Are premii totale în valoare de $2,527,250 și face parte din categoria „WTA 1000”. Campioana en-titre este Iga Swiatek (6-0, 6-0 în finala cu Karolina Pliskova).