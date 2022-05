Ibericul Carlos Alcaraz a avut o săptămână de vis la Madrid și a cucerit al doilea titlu de categorie ATP Masters 1.000 din cariera sa, după ce l-a învins în două seturi pe germanul Alexander Zverev.

Sportivul din Spania, în vârstă de doar 19 ani, s-a impus după doar 61 de minute de joc în fața celui de-al doilea favorit de la Caja Magica, scor 6-3, 6-1.

Carlos a strălucit din nou pe terenul Manolo Santana și nu i-a dat nicio șansă lui Zverev. Spaniolul și-a surprins adversarul prin varietatea loviturilor și a obținut a șaptea victorie consecutivă în fața jucătorilor din Top 10.

De știut:

