Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului, cu raliuri intense și cu lovituri care au ridicat în mai multe rânduri publicul de la Caja Magica în picioare. După ce a trecut de Rafael Nadal în runda precedentă, puștiul în vârstă de doar 19 ani a reușit să îl învingă și pe liderul mondial și s-a calificat în finala turneului Masters de la Madrid.

Partida de pe Manolo Santana a durat trei ore și 37 de minute, iar ibericul s-a impus cu (5)6-7, 7-5, 7-6(5).

La fel ca și în fața lui Nadal, Alcaraz l-a țintuit pe Djokovic în spatele terenului cu o avalanșă de lovituri de dreapta puternice și a facut break în primul game după ce l-a pasat cu reverul pe sârb.

Răspunsul lui Djokovic nu s-a lăsat așteptat prea mult timp. De la 40-15 în gameul al treilea, Nole a câștigat 21 de puncte consecutive pe serviciu și a recuperat breakul în gameul al optulea. Liderul mondial s-a desprins în tiebreak (5-1 și 6-2), Carlos a salvat trei mingi de set, dar sârbul a obținut până la urmă punctul de care mai avea nevoie.

Un al doilea set intrigant, cu puține schimburi lungi, părea de asemenea destinat tiebreakului, înainte ca Alcaraz să realizeze un game de retur superb la 6-5. Scurtele ibericului au devenit din ce în ce mai eficiente (Carlos ascunde bine execuțiile), iar sârbul a găsit din ce în ce mai greu răspunsuri potrivite.

Alcaraz a fost jucătorul mai periculos și în setul decisiv, Djokovic fiind nevoit să salveze mingi de break în trei dintre gameurile sale de serviciu. Spaniolul a ratat o minge de meci în al zecelea game, dar a fructificat-o pe a treia în tiebreak.

Alcaraz a reușit 51 de lovituri câștigătoare (Nole a avut doar 24), stilul său agresiv fiind cel care a făcut diferența în prima întâlnire dintre cei doi, scrie atptour.com.

„Nole a fost atât de aproape de victorie, a avut șansa să facă break în setul al doilea, ambii am jucat un meci incredibil și nu știu să spun unde s-a făcut diferența.

Victoria asta îmi dă multă încredere. E extraordinar că voi juca finala mâine, vreau să prestez un tenis bun. Mă gândesc că pot să joc împotriva celor mai buni din lume, iar acest lucru mă face foarte fericit.

A doua finală de Masters 1000, încerc să obțin rezultate, să fiu acolo cu cei mai buni din lume. Sunt foarte mulțumit de modul în care am evoluat” - Carlos Alcaraz.

De știut:

Carlos Alcaraz va urca începând de luni pe locul 6 în clasamentul ATP (cea mai bună clasare din carieră).

