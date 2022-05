TENIS Vineri, 06 Mai 2022, 13:26

Vlad Lupu • HotNews.ro

Kim Clijsters, fosta lideră a clasamentului WTA, a luat decizia de a închide academia de tenis pe care a înființat-o în 2014, ca urmare a pierderilor financiare de 400.000 de euro pe an.

Kim Clijsters Foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

În februarie 2014, Kim Clijsters Sports & Health Club îşi deschidea porţile având facilități de ultimă generație.

Pe lângă academia de tenis, condusă de fostul antrenor al sportivei Carl Maens, clubul mai beneficia de un centru de fitness, un teren de tenis echipat cu tehnologia Hawk-Eye, precum şi un cabinet medical.

Kim Clijsters și decizia de a-și închide academia de tenis după opt ani

„Timp de opt ani, am trăit momente fantastice la academie. Am văzut mulţi oameni distrându-se pe terenul tenis şi în afara lui, am văzut copii crescând acolo şi dezvoltându-şi talentele. A fost o plăcere pură şi vreau să mulţumesc tuturor celor implicaţi de partea mea.

Mi-am propus să dau ceva înapoi acestui sport care mi-a oferit atât de mult de-a lungul anilor. De aceea, regret că această iniţiativă nu a putut deveni un mare succes în oraşul meu natal.

Acum vreau să-mi acord timp pentru a rezolva totul în mod corespunzător cu toţi cei implicaţi şi vom vedea ce va urma în viitor” - Kim Clijsters.

Ruben Clijsters, vărul jucătoarei şi directorul academiei, a declarat că au fost făcute investiții estimate la 6,4 milioane de dolari pentru deschiderea și menținerea academiei.

În cursul ultimilor ani, clubul patronat de fosta jucătoare a înregistrat pierderi anuale cuprinse între 300.000 şi 400.000 de euro, totalul acestora fiind estimat la 3,4 milioane de euro.

Kim Clijsters s-a retras din tenis la jumătatea lunii aprilie a acestui an.

De-a lungul carierei, Kim Clijsters s-a retras prima dată din tenis în 2007, ea motivând atunci că vrea să-și întemeieze o familie.

A revenit pe teren în 2009, a câștigat două Grand Slamuri de la acel moment și s-a retras în 2012.

Ultima revenire a fost consemnată în 2019, dar de această dată fără vreun rezultat notabil.