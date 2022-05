Real Madrid vs Manchester City a fost unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din actuala ediție a Ligii Campionilor, iar Rafael Nadal, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, staruri ale tenisului mondial, nu au lipsit din tribunele de pe Santiago Bernabeu.

Cu scorul de 6-5 la general după prelungiri și două manșe pline de goluri, Real Madrid a eliminat Manchester City din cea mai importantă competiție intercluburi în fotbal.

Real Madrid merge într-o nouă finală de Liga Campionilor după a treia „remontada” din fazele eliminatorii ale actualei ediții a Ligii Campionilor (PSG - optimi, Chelsea - sferturi și Manchester City - semifinale).

Carlo Ancelotti (Real Madrid) a dezvăluit cum și-a motivat jucătorii înaintea succesului cu Manchester City

Rafael Nadal, Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, prezenți în capitala Spaniei pentru turneul de tenis de la Madrid, au vizionat miercuri seara pe Santiago Bernabeu duelul dintre madrileni și „cetățenii” lui Pep Guardiola.

Pe zgura de la Caja Magica, Djokovic este deja calificat în sferturi, ca urmare a abandonului de ultim moment al lui Andy Murray.

Pe de altă parte, Rafael Nadal va evolua în optimi contra lui David Goffin, în timp ce Carlos Alacaraz dă piept cu Cameron Norrie în aceeași fază a competiției de categorie „ATP 1000”.

Nadal, Djokovic and Alcaraz watching Real Madrid vs Manchester City match at the stadium\uD83D\uDC4C pic.twitter.com/ghXNYw6FcL