TENIS Miercuri, 04 Mai 2022, 15:40

Red. Sport • HotNews.ro

Ons Jabeur (cap de serie numărul opt) s-a calificat în semifinalele de la WTA Madrid, sportiva din Tunisia trecând categoric, scor 6-3, 6-2, de Simona Halep. La finalul partidei, Ons a spus unde s-a făcut diferența în partida de miercuri.

Ons Jabeur Foto: Paul White / AP - The Associated Press / Profimedia

Ons Jabeur, agresivitatea, ruperile de ritm și victoria meritată contra Simonei Halep

Jabeur a avut câștig de cauză după un meci de 67 de minute, sportiva din Tunisia impresionând în special datorită ruperilor de ritm.

Ons a avut inteligență tactică, a fost inspirată în alegerea loviturilor, iar succesul de miercuri a venit firesc.

„M-am simţit foarte bine aici, la Madrid. Nu este niciodată uşor să joci împotriva Simonei, este o mare campioană, fostă numărul 1 mondial, campioană de Grand Slam.

Dar am fost mai bună, mai agresivă de această dată, am fost fizic mult mai bine pe teren, scurtele m-au ajutat foarte mult azi, am câştigat multe puncte, sunt foarte fericită cu atitudinea avută azi.

Sper să continui cu acest nivel. Visul meu este să câştig titlul, aici, la Madrid, startul de sezon a fost un pic dificil, dar acum mă simt mult mai bine, mai încrezătoare, nu este niciodată uşor să câştigi multe meciuri.

Am jucat grozav pe zgură, sper să continui în acest fel până la finală şi, de ce nu, să ridic trofeul aici.

Aș vrea să văd meciul (n.r. Real Madrid vs Manchester City), nu ştiu dacă antrenorul meu mă va lăsa să merg la stadion. El o să-mi spună să fac recuperare, dar sunt 100% cu Madridul şi Hala Madrid!” - Ons Jabeur, la interviul de pe teren.

Halep și Jabeur s-au mai întâlnit de patru ori în circuitul WTA, iar scorul este de 2-2 în acest moment după victoria de miercuri a sportivei din Tunisia.

În semifinale, Jabeur va da peste învingătoarea partidei dintre Ekaterina Alexandrova (45 WTA) și Amanda Anisimova (33 WTA).

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 28 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $6.575.560, iar campioana en-titre este Aryna Sabalenka. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.