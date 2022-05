TENIS Miercuri, 04 Mai 2022, 12:27

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Ons Jabeur (favorită opt) a fost în mod evident jucătoarea mai bună, sportiva din Tunisia făcând diferența împotriva Simonei Halep în special datorită ruperilor de ritm. Scurtele și contre-pied-urile au fost la înălțime și au destabilizat-o pe Simona atât fizic, cât și mental. După 67 de minute, Ons a avut câștig de cauză (6-3, 6-2) și a obținut calificarea în semifinalele de la WTA Madrid.

Simona Halep Foto: Paul White / AP - The Associated Press / Profimedia

De știut:

Halep și Jabeur s-au mai întâlnit de patru ori în circuitul WTA, iar scorul este de 2-2 în acest moment după victoria de miercuri a sportivei din Tunisia.

Simona și-a asigurat un premiu în valoare de 169.650 de euro şi 215 puncte WTA în clasamentul de simplu după participarea de la Caja Magica.

Grație parcursului de la Madrid, Simona a depăşit-o pe rusoaica Maria Sharapova în clasamentul all-time al câștigurilor obținute din tenis.

Simona Halep a câștigat turneul de la Madrid la edițiile din 2016 și 2017. De asemenea, ea a mai disputat finale în 2014 (învinsă de Maria Sharapova) și în 2019 (a cedat cu Kiki Bertens).

În 2021, Halep a părăsit turneul de la Caja Magica în faza optimilor (6-4, 5-7, 5-7 cu Elise Mertens).

Pentru sportiva rin România urmează participarea la turneul de la Roma (WTA 1000), cel care are loc săptămâna viitoare.

Simona Halep - Ons Jabeur 3-6, 2-6, desfășurarea partidei din sferturile WTA Madrid

2:6 Ons servește cu mingi noi. Tunisianca reușește o dreaptă inversă de efect, 30-15. După o scurtă, Ons plasează mingea în cross scurt, iar acum are două minge de meci (40-15). Un rever al Simonei rămâne în plasă, iar Jabeur câștigă un meci în care a fost în mod evidentă jucătoarea mai bună.

2:5 Simona lovește cu multă răutate, îi ies loviturile în primele două puncte. Mai apoi, Jabeur vine cu a 19-a scurtă (!)...De la 30-0, se restabilește egalitatea. Jabeur are minge de break, a dominat schimbul. Patru puncte câștigate la rând de Ons, tunisianca conduce acum cu 5-2 și este tot mai aproape de semifinalele de la WTA Madrid.

2:4 Scurta lui Jabeur este încă o dată perfectă. Ons o aduce pe Halep la fileu, iar apoi trimite passingul în cross (30-0). Se face 40-0 după un retur un pic prea lung al Simonei (40-0). Ons vrea încă un contre pied, mingea nu prinde terenul. Cel mai spectaculos punct de până acum îi revine Simonei: ajunge la o scurtă, iar apoi plasează incredibil un lob. Minge de break, Simona pare activată. Încă o scurtă, Ons este pur și simplu fantastică la ruperile de ritm. După o eroare cu reverul, Simona dă de câteva ori cu racheta de zgură (îi rupe rama) și este avertizată de arbitrul de scaun. Se face 4-2 pentru Jabeur.

2:3 Jabeur știe cum să o scoată pe Simona din zona de confort (0-15). Urmează apoi o eroare a Simonei cu forehandul. Din fericire, mai greșește și Ons (15-30). Se face 15-40, o minge prea lungă a Simonei. Primele mingi de break din setul al doilea. Jabeur forțează, trimite tot mai puternic, iar în cele din urmă defensiva Simone cedează. Tunisianca face breakul, conduce cu 3-2 și urmează la serviciu.

2:2 Ons simte foarte bine scurtele și contre pied-urile, iar varietatea o ajută să domine raliurile. La 30-0, comite o eroare și Jabeur. Halep accelerează foarte bine în cross cu reverul , 30-30. Venită la fileu, Ons execută perfect un voleu drive de forehand. Backhand în lungul liniei minunat al Simonei, ce lovitură! Mai apoi, Halep returnează în fileu. Încă o eroare de la retur a Simonei, iar Ons câștigă gameul (2-2).

2:1 Cu jumătate de teren liber, Ons trimite pe culoarul de dublu. Jabeur alunecă ușor și ratează scurta. Foarte bine variază sportiva din Tunisia. Jabeur anticipează foarte bine un atac al Simonei, iar apoi execută un passing perfect. Halep trece cu bine peste un game important și este din nou în avantaj în setul al doilea (2-1).

1:1 Simona ratează un retur de pe un serviciu al doilea. Senzația este că putea face mult mai mult. Scurtele lui Ons pot fi obiect de studiu în orice școală de tenis. Ascunse incredibil, executate perfect. Game alb reușit de Jabeur, nicio emoție pe propriul serviciu.

1:0 Setul al doilea a început cu Simona la serviciu. Ons ratează un slice de rever (30-0). În sfârșit, Simona ajunge la o scurtă și plasează mingea foarte bine. Halep conduce cu 1-0.

3:6 Jabeur trimite un voleu dintr-o poziție nu tocmai favorabilă. Simona face apoi diferența cu o dreaptă aproape de baseline. Ons este periculoasă când face pasul în teren (30-15). Pe o minge înaltă, Jabeur ratează o dreaptă, iar acum este 30-30. Urmează o minge foarte importantă. Contre pied al lui Jabeur, minge de set pentru tunisiancă. După un serviciu pe linie, Ons greșește cu forehandul. As al jucătoarei din Tunisia. Simona este neinspirată la o venire la fileu, iar Ons profită și face diferența mai apoi cu o lovitură fantastică din defensivă. Jucătoarea din Tunisia câștigă meritat primul set, scor 6-3.

3:5 Simona greșește un forehand simplu, iar apoi își dă două palme peste piciorul drept. Mai agresivă, Halep revine pe tabelă, conduce schimburile, dar la 40-15, ratează o contra scurtă. Un forehand inside-out îi aduce câștigarea gameului, este 5-3 pentru Jabeur.

2:5 Halep ratează complet un rever în lungul liniei. Sliceul o deranjează pe Simona, încă o greșeală (30-0). Retur mult în aut al Simonei: 40-0. Jabeur este jucătoarea mai bună în aceste momente, sportiva din Tunisia bifează al patrulea game câștigat la rând. De cealaltă parte, Halep are o scădere evidentă în joc: s-au înmulțit erorile neforțate.

2:4 Jabeur simte foarte bine un contre pied. Eroare cu reverul a Simonei, 0-30. Moment delicat pentru sportiva noastră. Retur foarte bun al lui Ons, sunt trei mingi de break (0-40). Break la zero făcut de Jabeur, sportiva din Tunisia a câștigat ultimele trei gameuri.

2:3 Banda fileului ține mingea în terenul Simonei. Încă o scurtă fatnastică, Jabeur este incredibilă la acest capitol - ascunde foarte bine intenția. Ons servește precis, iar Halep ratează returul. De la 2-1 pentru Simona, acum este 3-2 pentru jucătoarea din Tunisia.

2:2 Jabeur pune multă ură într-o dreaptă în cross, dar mingea se duce mult în aut. Simona vine apoi cu un as (30-0). Ce scurtă reușește Jabeur: a schimba priza în ultimul moment, nimic de făcut pentru Halep. Din extensie, Simona ratează complet un forehand. Tunisianca este foarte periculoasă atunci când nu este atacată și ținută departe de baseline. Încă ratare cu dreapt în cross pentru sportiva noastră, este minge de rebreak. Prea multe erori pentru Halep în acest game, Jabeur restabilește egalitatea.

2:1 Din defensivă, Halep reușește un backhand minunat pe contre pied - aplauze din tribune. Jabeur pare ușor încordată, iar forehandul trimite mingea în fileu (0-30). Revine însă după un prim serviciu aspru și un rever decisiv. Tunisianca continuă să servească foarte bine, de această dată la teu. Reverul funcționează bine pentru Halep, iar gameul intră în prelungiri. Serviciul este din nou la înălțime pentru Ons, iar mai apoi comite o dublă greșeală. Simona pune presiune cu backhandul și ajunge să aibă prima minge de break. Din păcate, Halep ratează un smash din retragere, încă o egalitate.

Ons salveză încă o minge de break, de această dată cu o dreaptă inside-in. Gameul pare unul interminabil, iar Jabeur a ajuns deja la 12 erori neforțate până acum. În cele din urmă, Simona face breakul după un game în care oricine ar fi putut să se impună.

1:1 Ons vrea să trimită cât mai puternic, dar o face în afara terenului. Din banda fileului, mingea își schimbă direcția, iar Simona este surprinsă (30-15). Puternică pe picioare, Jabeur forțează cu o dreaptă, dar mingea rămâne în plasă. Prima dublă greșeală a Simonei. Serviciu bun, Halep egalează situația pe tabelă.

0:1 Partida a început cu Jabeur la serviciu. Sportiva din Tunisia își arată intențiile ofensive de la primele puncte. Simona ratează un retur în lungul liniei. Scurtă de efect reușită de Ons: foarte bine simte ruperile de ritm, are o încheietură fină. Gameul se încheie cu un as al sportivei din Tunisia.

Cele două jucătoare se află la încălzire.

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 28 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $6.575.560, iar campioana en-titre este Aryna Sabalenka. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.