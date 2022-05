TENIS Luni, 02 Mai 2022, 20:19

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Chiar dacă a avut parte de adversare dificile, Simona Halep a ajuns în sferturi fără să piardă vreun set la turneul de la Madrid. După ce a învins-o pe Cori Gauff, noua elevă a lui Patrick Mouratoglou a fost din nou întrebată dacă va câștiga pentru a treia oară în carieră competiția de categorie „WTA 1.000”.

Simona Halep si Patrick Mouratoglou Foto: Mutua Madrid Open / Twitter

Simona Halep, concentrată pe următorul meci

Cotată de casele de pariuri cu prima șansă la câștigarea turneului, Simona a afirmat că „finala e foarte departe” (va avea în continuare parte de meciuri dificile).

„Cred că am jucat exact ceea ce trebuia. În setul al doilea, ea a schimbat ceva, a fost mai agresivă şi nu a fost uşor să-mi adaptez jocul, dar în final am reuşit să o împing în spatele terenului şi am făcut ceea ce am vrut să fac. Am jucat de câteva ori cu ea şi am ştiut la ce să mă aştept. Am fost un pic mai puternică, azi.

(n.r. - despre câştigarea turneului) E un an diferit, totul e diferit, încerc doar să mă concentrez pe fiecare meci pe care îl joc şi să cred în şansa mea. Am amintiri grozave, dar finala e foarte departe. Încerc doar să joc cel mai bun tenis al meu, în turul următor” - Simona Halep, la interviul de pe teren.

De știut:

Pentru un loc în semifinale, Halep se va duela cu Ons Jabeur. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori în circuitul WTA: sportiva din Tunisia a profitat de abandonul românicei la Beijing 2018, iar Simona s-a impus la Dubai 2020 și 2022.

Prin calificarea în sferturi, Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 169.650 de euro şi 215 puncte WTA în clasamentul de simplu. Grație parcursului de la Madrid, Simona a depăşit-o pe rusoaica Maria Sharapova în clasamentul all-time al câștigurilor obținute din tenis.

Simona Halep a câștigat turneul de la Madrid la edițiile din 2016 și 2017. De asemenea, ea a mai disputat finale în 2014 (învinsă de Maria Sharapova) și în 2019 (a cedat cu Kiki Bertens).

În 2021, Halep a părăsit turneul de la Caja Magica în faza optimilor (6-4, 5-7, 5-7 cu Elise Mertens).

Simona Halep, traseul virtual de la WTA Madrid

Turul I - 6-2, 6-3 vs Shuai Zhang

Turul II - 6-3, 6-1 vs Paula Badosa

Optimi - 6-4, 6-4 vs Coco Gauff

Sferturi - Ons Jabeur

Semifinale - Amanda Anisimova / Ekaterina Alexandrova

Finală - Jessica Pegula / Elena Rybakina / Emma Răducanu.

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 28 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $6.575.560, iar campioana en-titre este Aryna Sabalenka. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.