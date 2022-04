TENIS Sâmbătă, 30 Aprilie 2022, 21:58

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep a jucat excelent împotriva Paulei Badosa (6-3, 6-1) și s-a calificat în optimile turneului de la Madrid. După meciul de sâmbătă, fosta lideră WTA a rămas modestă în momentul în care a fost întrebată dacă a devenit favorită la câștigarea competiției de categorie „WTA 1.000” (având în vedere că iberica pe care a eliminat-o avea acest statut).

Simona Halep Foto: ROB PRANGE / AFP / Profimedia

Simona Halep nu se consideră favorită la câștigarea WTA Madrid

„Mă simt grozav, simt că am jucat un tenis bun şi sunt foarte fericită de asta. Ea este o jucătoare foarte bună, în acest moment este numărul 2 mondial, este încrezătoare, joacă extraordinar, dar am crezut că am şansa mea şi am dat totul pe teren.

Terenul, publicul care mă susţine mereu, toate îmi plac la Madrid, am o atmosferă grozavă de fiecare dată când joc şi vreau să le mulţumesc tuturor deoarece este foarte bine să ai energia publicului.

Este o plăcere şi o onoare să-l am pe Patrick (n.r. Mouratoglou) în loja mea, ca antrenor. Lucrăm din greu la unele lucruri şi, după cum vedeţi, joc bine fiecare meci, aşa că mă concentrez pe a deveni mai bună şi mai puternică.

(n.r. dacă e favorită la câştigarea turneului) Nu, mă concentrez doar pe următorul meci şi vom vedea” - Simona Halep, la interviul de pe teren.

De știut:

În optimi, Simona va da peste învingătoarea partidei dintre Cori Gauff (SUA, 16 WTA și favorită 14) și Yulia Putintseva (Kazahstan, 44 WTA).





Prin calificarea în optimi, Halep și-a asigurat un premiu în valoare de 90.745 de euro şi 120 de puncte WTA în clasamentul de simplu.





Simona Halep a câștigat turneul de la Madrid la edițiile din 2016 și 2017. De asemenea, ea a mai disputat finale în 2014 (învinsă de Maria Sharapova) și în 2019 (a cedat cu Kiki Bertens).





În 2021, Halep a părăsit turneul de la Caja Magica în faza optimilor (6-4, 5-7, 5-7 cu Elise Mertens).

Simona Halep, traseul virtual de la WTA Madrid

Turul I - 6-2, 6-3 vs Shuai Zhang

Turul II - 6-3, 6-1 vs Paula Badosa

Optimi - Coco Gauff

Sferturi - Ons Jabeur

Semifinale - Victoria Azarenka

Finală - Maria Sakkari / Garbine Muguruza.

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 28 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $6.575.560, iar campioana en-titre este Aryna Sabalenka. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.