TENIS Marți, 26 Aprilie 2022, 23:23

Silviu Dumitru • HotNews.ro

La aproape o săptămână după ce au anunțat că jucătorii ruși și belaruși nu vor putea participa la ediția din 2022 a turneului de Grand Slam londonez, organizatorii de la Wimbledon au explicat că nu sunt dispuşi ca evenimentul „să fie folosit în beneficiul maşinăriei de propagandă a regimului rus”.

Deşi au lăsat o portiţă deschisă, este puţin probabil ca organizatorii să se răzgândească în privinţa acestei măsuri, în ciuda criticilor venite din partea organismelor care guvernează tenisul şi a multor jucători.

„În cazul în care condiţiile se schimbă semnificativ, vom revizui cu plăcere. În acest moment, suntem foarte clari cu privire la intenţia noastră” - Sally Bolton, directorul general al competiției, potrivit News.ro.

Interzicerea sportivilor din Rusia și Belarus, singura opțiune viabilă

Decizia de a interzice accesul jucătorilor ruşi şi belaruşi a fost „extrem de dificilă şi dureroasă”, dar a fost singura opţiune viabilă, conform deciziilor guvernului britanic, a declarat Hewitt.

„Este o situaţie extremă şi excepţională care ne duce mult dincolo de interesul exclusiv al lumii tenisului. Invazia continuă a Rusiei a dus la daune catastrofale pentru milioane de vieţi în Ucraina şi a fost condamnată în întreaga lume.

Guvernul britanic a stabilit direcţii pentru organismele şi evenimentele sportive cu scopul specific de a limita influenţa Rusiei. Am ţinut cont de această îndrumare, aşa cum trebuie să o facem în calitate de eveniment de profil înalt şi instituţie britanică de prim rang.

Obligaţi să acţionăm, credem că am luat cea mai responsabilă decizie în aceste circumstanţe” - Ian Hewitt, preşedintele All England Club, într-o conferinţă de presă, potrivit BBC.

Wimbledon nu va fi folosit în beneficiul maşinăriei de propagandă a regimului rus

El a precizat că a luat în considerare „îndelung” posibilitatea de a le permite jucătorilor să concureze dacă aceştia dau declaraţii scrise în care condamnă invazia rusă, aşa cum a propus sportiva ucraineană Elina Svitolina.

„Chiar dacă am putea accepta jucători cu declaraţii scrise, am risca ca succesul sau participarea lor la Wimbledon să fie folosite în beneficiul maşinăriei de propagandă a regimului rus, ceea ce nu am putea accepta.

Avem, de asemenea, datoria de a ne asigura că nicio acţiune pe care o întreprindem nu îi pune în pericol pe jucători sau familiile acestora. Înţelegem şi regretăm profund impactul pe care această decizie îl va avea asupra fiecărei persoane afectate, dar atât de mulţi oameni suferă ca urmare a acestui război teribil”, a adăugat Hewitt.

Scandal în lumea tenisului în urma deciziei organizatorilor de la Wimbledon

Pe rând, Novak Djokovic, Martina Navratilova, Andrey Rublev și Patrick Mouratoglou au criticat decizia organizatorilor de la Wimbledon de a interzice participarea sportivilor din Rusia şi Belarus la al treilea turneu de Grand Slam al anului.

Alexandr Dolgopolov, fost jucător important în circuitul ATP, care luptă la Kiev pentru a-și apăra țara, l-a criticat dur pe Rublev printr-un singur cuvânt: Bucha!

Ulterior, Lesia Tsurenko (135 WTA) l-a atacat și ea pe Rublev susținând că rusul nu este interesat de ceea ce se întâmplă în Ucraina și nici măcar de ce se petrece în Rusia.

Sportivi de top din ATP și WTA nu vor putea participa la Wimbledon 2022

Această decizie îi afectează pe mai multi sportivi de top din circuitele ATP și WTA, printre aceștia numărându-se Daniil Medvedev (2 ATP), Andrey Rublev (8 ATP), Anastasia Pavlyucenkova (15 WTA), toti din Rusia, respectiv Aryna Sabalenka (4 WTA) şi Victoria Azarenka (18 WTA), din Belarus.

În tenis, turneele din Rusia şi Belarus au fost anulate, iar cele două ţări au fost excluse de la competiţiile pe echipe (Cupa Davis şi Billie Jean King Cup, amândouă câştigate de Rusia anul trecut). Jucătorilor li se permite să concureze individual în turnee, dar nu sub numele şi drapelul ţărilor lor.

Totuşi, cele patru turnee de Grand Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open, sunt independente de circuitul masculin şi cel feminin.

Următorul turneu de Grand Slam va avea loc între 22 mai şi 5 iunie la Roland Garros, iar organizatorii francezi nu au comunicat până în prezent nicio interdicţie pentru jucătorii ruşi şi belaruşi, aşa cum se întâmplă şi în cazul US Open.