Elon Musk a ajuns luni la un acord cu consiliul de administrație al Twitter pentru a cumpăra rețeaua socială cu 44 de miliarde de dolari. Ulterior, jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a postat un mesaj de mulțumire pentru miliardar pe platforma achiziționată de acesta.

Acordul îl pune pe directorul executiv al Tesla la conducerea unei companii cu 217 milioane de utilizatori și un rol influent în modelarea agendei politice și mass-media.

Deși inițial șefii Twitter nu voiau să audă de ideea ca rețeaua socială să fie preluată de Elon Musk, aceștia au acceptat după mai multe negocieri oferta celui mai bogat om al planetei.

Cum se va schimba Twitter sub conducerea lui Elon Musk

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, care în ultima perioadă nu a mai fost activă pe Twitter, a ținut să-i mulțumească lui Elon Musk pentru că „a făcut rețeaua socială din nou grozavă”.

„M-am întors pe Twitter full-time. Îi mulțumesc lui Elon Musk pentru că a făcut rețeaua socială din nou minunată” - Sorana Cîrstea.

Eliminată în semifinale la turneul de la Istanbul pe care l-a cucerit în 2021, Sorana Cîrstea (27 WTA) se pregătește pentru Madrid Open. Sportiva din România o va întâlni pe Nuria Parrizas Diaz (52 WTA - Spania) în turul inaugural.

Back on twitter full time...thank you @elonmusk for making it great again\uD83D\uDE09