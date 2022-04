​Spaniolul Carlos Alcaraz a cucerit al patrulea titlu din carieră, după ce l-a învins în două seturi pe compatriotul său Pablo Carreno-Busta, duminică, în finala turneului de la Barcelona (ATP 500).

Revenit pe teren la doar trei ore ​după maratonul cu De Minaur, Carlos s-a mișcat excelent în fața lui Pablo și s-a impus fără emoții, scor 6-3, 6-2.

Finala a durat o oră și șase minute.

De știut:

Carlos Alcaraz in 2022 so far:



3R - Aus Open

\uD83C\uDFC6 - Rio

SF - Indian Wells

\uD83C\uDFC6 - Miami

2R - Monte-Carlo

\uD83C\uDFC6 - Barcelona



So impressive! \uD83D\uDC4F #BCNOpenBS pic.twitter.com/nt31NXr6PC — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022