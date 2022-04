TENIS Duminică, 24 Aprilie 2022, 17:42

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Novak Djokovic a avut parte de meciuri foarte dificile la Serbia Open și nu a mai rezistat în setul decisiv al finalei cu Andrey Rublev. Liderul mondial a cedat cu 6-0, iar rusul a reușit să obțină al 11-lea titlu din carieră.

Andrey Rublev Foto: atp/ twitter

Rublev a avut câștig de cauză după două ore și 28 de minute de joc, scor 6-2, (4)6-7, 6-0.

Andrey s-a impus în primul set după ce a făcut două breakuri, Djokovic a reușit să revină în meci după ce a fructificat a șaptea minge de set în al doilea, dar nu a mai avut energie în decisiv și rusul a defilat.

Rublev, care a devenit ținta criticilor jucătorilor ucraineni după ce a condamnat decizia organizatorilor de la Wimbledon de a nu le permite sportivilor din Rusia și Belarus să participe la ediția din 2022, mai are în palmares titlurile de la Umag (2017), Moscova (2019), Doha, Adelaide, Hamburg, Sankt Petersburg, Viena (2020), Rotterdam (2021), Marsilia și Dubai (2022).

Absent mult timp din circuitul mondial (din cauza restricțiilor impuse pentru nevaccinații împotriva Covid-19), Djokovic își caută ritmul, iar la Belgrad a ajuns de fiecare dată în setul al treilea (cu Djere, Kecmanov, Khachanov și Rublev).

\uD83C\uDD95 For the first time in his career, @AndreyRublev97 defeats a current World No. 1.#SerbiaOpen pic.twitter.com/EDKJwUeXR6 — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022

Eleven La Vida Loca! \uD83D\uDC83



The moment @AndreyRublev97 overcame Djokovic for the very first time to win the 2022 Serbia Open...#SerbiaOpen pic.twitter.com/9evKLyNfLD — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022