TENIS Duminică, 24 Aprilie 2022, 11:47

Red. Sport • HotNews.ro

Andrey Rublev a criticat decizia organizatorilor de la Wimbledon de a nu le permite sportivilor din Rusia și Belarus să participe la ediția din 2022. După acel moment, Rublev a fost criticat de mai mulți colegi din circuitul mondial, iar ultima pe listă este Lesia Tsurenko.

Andrey Rublev Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

A 60-a zi de război în Ucraina - Cele mai importante evenimente sunt LiveText pe HotNews.ro.

Rublev a spus, printre altele, că motivele excluderii nu au nicio noimă, iar Tsurenko (135 WTA) i-a replicat printr-o postare pe rețelele sociale.

„Acest bărbat (n.r. Rublev) nu este interesat de ceea ce se petrece în țara lui. Deloc. Nu este interesat nici de ceea ce se întâmplă în țara vecină.

Impresionant (n.r. este ironică). Ce abis există între statele și popoarele noastre, unul pe care nu l-am observat până acum. Regret asta atât de mult. Am fost oarbă”, a punctat Lesia Tsurenko.

De asemenea, Tsurenko a redistribuit mesajul critic al lui Dolgopolov și a mai spus despre Rublev că este un „mincinos” și un „ipocrit”.

That man is not interested in what is happening in his own country. At all. He also is not interested in what is happening in the neighboring country. Impressive \uD83E\uDD26‍♀️



What an abyss between our states and people, that I have not noticed for so long! I so regret it. I was blind \uD83D\uDE14 pic.twitter.com/4arO94BOov — Lesia Tsurenko (@LTsurenko) April 23, 2022

Anterior, Andrey Rublev fusese criticat și de Alexandr Dolgopolov: „El spune aceleași minciuni pe care președintele și propaganda rusă le spun în fiecare zi: 'Eu nu știu nimic, nu citesc știrile, nu urmăresc, nu sunt educat'. Minciuni!

Andrey, chiar vrei să știi ce se întâmplă? Spune un singur cuvânt: Bucha!”, a punctat Dolgopolov.

Andrey Rublev s-a calificat în finala Serbia Open (ATP 250), fază a competiției unde-l va întâlni pe Novak Djokovic. Meciul va avea loc duminică, de la ora 15:00.

Sportivi de top din ATP și WTA nu vor putea participa la Wimbledon 2022

Această decizie îi afectează pe mai multi sportivi de top din circuitele ATP și WTA, printre aceștia numărându-se Daniil Medvedev (2 ATP), Andrey Rublev (8 ATP), Anastasia Pavlyucenkova (15 WTA), toti din Rusia, respectiv Aryna Sabalenka (4 WTA) şi Victoria Azarenka (18 WTA), din Belarus.

În tenis, turneele din Rusia şi Belarus au fost anulate, iar cele două ţări au fost excluse de la competiţiile pe echipe (Cupa Davis şi Billie Jean King Cup, amândouă câştigate de Rusia anul trecut). Jucătorilor li se permite să concureze individual în turnee, dar nu sub numele şi drapelul ţărilor lor.

Totuşi, cele patru turnee de Grand Slam, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open, sunt independente de circuitul masculin şi cel feminin.

Următorul turneu de Grand Slam va avea loc între 22 mai şi 5 iunie la Roland Garros, iar organizatorii francezi nu au comunicat până în prezent nicio interdicţie pentru jucătorii ruşi şi belaruşi, aşa cum se întâmplă şi în cazul US Open.