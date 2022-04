Novak Djokovic a fost din nou condus cu 1-0 la seturi, dar a reușit să revină în fața rusului Karen Khachanov (26 WTA) și s-a calificat în finala de la Serbia Open, turneu pe zgură care se dispută la Belgrad (de categorie WTA 250).

Foto: Darko Vojinovic / AP - The Associated Press / Profimedia

Liderul mondial a început cum nu se putea mai rău partida, și-a pierdut serviciul și a cedat primul set (6-4).

Breakul din primul game a rămas singurul realizat de Khachanov: Nole a jucat din ce în ce mai bine (s-a impus de câte două ori la retur în următoarele seturi) și s-a impus după două ore de joc (6-1, 6-2).

Absent mult timp din circuitul mondial (din cauza restricțiilor impuse pentru nevaccinații împotriva Covid-19), Djokovic își caută ritmul, iar o partidă de genul celei de sâmbătă îl va ajuta cu siguranță să capete forța de care are nevoie pentru a încerca să-și apere titlul cucerit în 2021 la Roland Garros.

Djokovic se va lupta pentru trofeu cu rusul Andrey Rublev (8 ATP), care a trecut în două seturi de italianul Fabio Fognini (62 ATP), scor 6-2, 6-2.

A first final of 2022 for @DjokerNole! \uD83D\uDE4C



The World No.1 completes a third comeback win in Belgrade, defeating Khachanov 4-6 6-1 6-2.#SerbiaOpen pic.twitter.com/NiJiuw4H4A — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2022