Stefanos Tsitsipas a fost învins de spectaculosul Carlos Alcaraz în sferturile turneului de categorie „ATP 500” de la Barcelona, la finalul unui meci în care grecul a fost din nou acuzat de lipsă de fair-play și penalizat de arbitru pentru o nouă pauză neanunțată de vestiar.

Stefanos Tsitsipas a produs multe controverse la US Open 2021 cu pauzele de toate felurile pe care și le lua în timpul meciurilor, iar în partida contra lui Carlos Alcaraz din sferturile turneului ATP de la Barcelona a făcut exact același lucru.

La scorul de 3-0 pentru Alcaraz în setul decisiv, Tsitsipas a plecat la vestiar în pauza dintre game-uri fără să anunțe arbitrul. La revenirea pe teren, grecul a fost huiduit de fanii prezenți în tribune și penalizat cu două puncte de arbitru pentru pauza neanunțată pe care și-a luat-o.

Alcaraz s-a impus până la urmă scor 6-4, 5-7, 6-2 și îl va întâlni pe Alex De Minaur (25 ATP) în semifinale la Barcelona.

Momentul în care Stefanos Tsitsipas se întoarce de la vestiar și este huiduit:

sursa: Eurosport

La finalul primul set al confruntării din sferturi la Barcelona, Stefanos Tsitsipas a ajuns cu greu la o minge trimisă de spaniol și a returnat-o aproape de fața lui Alacaraz.

Tânărul spaniol s-a ferit de mingea care pare să fie trimisă de Tsitsipas intenționat spre fața lui Alcaraz, mai ales că lovitura a fost trimisă mult în afara terenului.

Tension on set point...@alcarazcarlos03 wins the first as the crowd get involved in Barcelona \uD83D\uDE36#BCNOpenBS pic.twitter.com/eRrPI2lELA