Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​În urmă cu două săptămâni, Simona Halep anunța că va fi antrenată de Patrick Mouratoglou. Între timp, fosta lideră WTA are multe sesiuni de antrenament alături de francez, iar colaborarea dintre cei doi a fost analizată de un fost ocupant al locului 2 ATP, Alex Corretja.

Simona Halep si Patrick Mouratoglou Foto: Simona Halep / Instagram

Corretja speră ca Halep să fie mai agresivă cu Mouratoglou

Ibericul fost finalist în două rânduri la Roland Garros (1998 - învins de Carlos Moya și 2001 - învins de Gustavo Kuerten) spune că odată cu venirea lui Mouratoglou în loja româncei spera ca Halep să joace mai agresiv, așa cum o făcea și precedenta elevă a lui Patrick, Serena Williams.

„Asta ne arată că Simona are în continuare dorința de a-și îmbunătăți jocul. Mă bucur pentru Patrick, The Coach, fiindcă am o relație foarte bună cu el și îl apreciez – are foarte multe cunoștințe și experiență.

A lucrat cu o jucătoare precum Serena, care mereu a fost foarte agresivă, atât la serviciu cât și la retur, și cei doi au lucrat asupra unor stiluri de joc diferite, așa că poate face asta și cu Simona” - Alex Corretja, expert Eurosport.

E ușor de colaborat cu Patrick Mouratoglou

Există, conform lui Alex Corretja, diferențe de stil între jocul Simonei și cel al Serenei, dar Patrick Mouratoglou o poate ajuta pe Halep să aibă mai multă agresivitate.

„Într-un fel, Simona are un stil diferit față de Serena, dar Patrick poate aduce mai multă agresivitate și niște idei diferite pentru jocul său.

Nu cred că trebuie să schimbe complet stilul de joc al Simonei, fiindcă are modul ei de a juca tenis, însă poate să-i aducă câteva elemente în plus. Patrick este un antrenor cu care este ușor să colaborezi. Cred că este un tip foarte inteligent” - Alex Corretja.

Corretja, surprins de colaborarea dintre Halep și Mouratoglou

În finalul intervenției sale pentru Eurosport, Corretja spune că a fost surprins în momentul în care a fost anunțat parteneriatul dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou.

„Am fost surprins la anunțul parteneriatului, dar apoi, gândindu-mă puțin, cred că poate funcționa și sper să funcționeze, fiindcă Simona încă poate juca un tenis foarte bun” - Alex Corretja.

Patrick Mouratoglou și jucătorii pe care i-a antrenat în carieră

Cunoscutul antrenor francez și-a început cariera în 1999, atunci când l-a pregătit pe Marcos Baghdatis (1999-2006).

De la acel moment, Mourtagolou a mai colaborat cu Anastasia Pavlyuchenkova (2007-2009), Aravane Rezai (2009-2010), Yanina Wickmayer (2009-2012), Laura Robson (2010-2011), Jeremy Chardy (2021), Grigor Dimitrov (2012), Stefanos Tsitsipas (2018), Coco Gauff (2018), Serena Williams (2012-prezent), iar acum Simona Halep.

Mouratoglou, 31 de trofee ca antrenor - Dintre aceastea, 10 de Grand Slam alături de Serena Williams

În total, antrenorul francez a cucerit 31 de trofee alături de cei pe care i-a pregătit în carieră. În mod evident, cele mai spectaculoase rezultate le-a avut alături de Serena Williams: zece titluri de Grand Slam (Australian Open - două trofee / Roland Garros - două trofee / Wimbledon - trei trofee / US Open - trei trofee).

De asemenea, și-a mai trecut în CV o medalie de aur la Jocurile Olimpice (cucerită de Serena la JO 2012 Londra) și trei trofee la Turneul Campioanelor (desigur, tot alături de Serena).

Lista este completată de alte 9 turnee câștigate: Premier Mandatory și Premier 5 (cu Serena Williams și Aravane Rezai - Madrid în 2010).

