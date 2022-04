Novak Djokovic a avut parte de un meci extenuant la debutul său la Serbia Open. Liderul ierarhiei mondiale s-a calificat în sferturi după ce l-a învins în trei seturi pe compatriotul Laslo Djere (50 ATP), scor 2-6, 7-6(6), 7-6(4). Confruntarea a durat trei ore și 23 de minute.

Foto: Darko Vojinovic / AP - The Associated Press / Profimedia

Novak Djokovic Foto: Darko Vojinovic / AP - The Associated Press / Profimedia

Cu doar trei meciuri oficiale jucate în acest sezon (nu a avut drept de participare la Australian Open, Indian Wells și Miami pentru că nu este vaccinat împotriva Covid-19), Nole s-a chinuit pe toată durata partidei pentru a rămâne aproape de adversar.

La Belgrad, Nole a avut un început foarte slab de partidă și a pierdut primul set cu 6-2 după ce și-a cedat de două ori serviciul. Liderul ierarhiei ATP a fost condus cu 4-3 în setul secund, dar a reușit să recupereze rapid breakul și să se impună la 6 în tiebreak.

Djokovic și Djere au făcut schimb de breakuri în debutul setului decisiv, ambii au mai ratat câteva oportunități importante la retur în gameurile următoare și Novak a reușit în cele din urmă să obțină victoria în tiebreak (7-4) după ce a câștigat ultimele patru puncte ale partidei.

De știut:

Novak Djokovic a disputat în acest sezon doar cinci meciuri (inclusiv cel de mmiercuri), el participând la alte două turnee în afară de Belgrad: Dubai (eliminat de Jiri Vesely) și Monte Carlo (învins de Alejandro Davidovich Fokina).

Djokovic se va duela în sferturi cu un alt sârb, după ce Miomir Kecmanovic (38 ATP) a trecut de australianul John Millman (80 ATP), scor 6-4, 7-6(5).

Welcome, @DjokerNole! \uD83D\uDC4B



The World No. 1 takes on compatriot Laslo Djere in Belgrade.



Watch #SerbiaOpen Live Streams \uD83D\uDC49 https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/QvtgH362ea — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2022

Laslo Djere takes the opening set against Djokovic!



He wins it 6-2 in Belgrade.#SerbiaOpen pic.twitter.com/JGceUeguRy — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2022

Djokovic battles on! \uD83D\uDCA5



The World No.1 takes the second set 7-6(6) to force a decider against Djere.



Stream live: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/oooSIYOMHW — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2022