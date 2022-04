Dominic Thiem a disputat al doilea meci din acest sezon, austriacul fiind învins de John Millman (80 ATP) în runda inaugurală de la Serbia Open.

Absent peste nouă luni din circuitul mondial, Thiem (54 ATP) își găsește cu greu ritmul, austriacul (un jucător cu rezultate foarte bune pe zgură în trecut) fiind eliminat de ocupantul locului 80 mondial.

A fost 6-3, 3-6, 6-4 pentru John Millman, la capătul unui meci care a durat două ore și 35 de minute.

