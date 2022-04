TENIS Luni, 18 Aprilie 2022, 08:40

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​WTA a publicat noul clasament valabil pentru această săptămână, iar Simona Halep și Sorana Cîrstea își mențin locurile ocupate anterior în ierarhie. Două modificări au avut loc și în TOP 10 mondial.

Simna Halep si Sorana Cirstea Foto: DigiSport / Profimedia

Sportive din România în TOP 200 WTA

Simona Halep și Sorana Cîrstea își mențin locurile ocupate săptămâna trecută, ele aflându-se pe 20, respectiv 24. România are nouă sportive printre primele 200 ale lumii.

20 Simona Halep 2156 puncte

24 Sorana Cîrstea 1840

58 Gabriela Ruse 1061 (-2)

62 Irina Begu 1004 (+1)

71 Jaqueline Cristian 895 (-1)

90 Ana Bogdan 710 (+1)

104 Irina Bara 629 (+6)

123 Mihaela Buzărnescu 521

161 Alexandra Cadanțu Ignatik 402 (+4)

Iga Swiatek, lideră - Două modificări în TOP 10 WTA

Față de clasamentul anterior, două modificări au avut loc în TOP 10 WTA. Astfel, Garbine Muguruza a urcat pe nouă, iar Ons Jabeur a coborât pe 10.

1 Iga Swiatek 6711 puncte

2 Barbora Krejcikov 4975

3 Paula Badosa 4885

4 Aryna Sabalenka 4711

6 Maria Sakkari 4705

6 Anett Kontaveit 4511

7 Karolina Pliskova 4252

8 Danielle Collins 3151

9 Garbine Muguruza 3070 (+1)

10 Ons Jabeur 3015 (-1)

Turneul Campioanelor - TOP 10, neschimbat

Iga Swiatek are cele mai multe puncte adunate în acest an, poloneza dominând ierarhia pentru Turneul Campioanelor (Race to WTA Finals) cu 3920 de puncte.

Este urmată în ierarhie de Maria Sakkari (1610 puncte), Paula Badosa (1522) și Danielle Collins (1516).

9 Simona Halep 1096 puncte

18 Sorana Cîrstea 626

33 Irina Begu 447

54 Gabriela Ruse 306

63 Jaqueline Cristian 262 etc.