Grecul Stefanos Tsitsipas și-a apărat duminică titlul câștigat anul trecut la turneul de categorie „Masters 1.000” de la Monte Carlo, după un meci împotriva spaniolului Alejandro Davidovich Fokina.

Tsitsipas (5 ATP, al treilea favorit) s-a impus în fața lui Davidovich Fokina (46 ATP) după o oră şi 37 de minute de joc, scor 6-3, 7-6(3).

Stefanos a mai trecut pe parcursul competiției de Fabio Fognini (32 ATP), Laslo Djere (62 ATP), Diego Schwartzman (16 ATP) și Alexander Zverev (3 ATP).

De cealaltă parte, Alejandro a reușit turneul carierei la Monte Carlo eliminându-i pe Marcos Giron (54 ATP), Novak Djokovic (1 ATP), David Goffin (47 ATP), Taylor Fritz (13 ATP) și Grigor Dimitrov (29 ATP).

Grație acestor rezultate, ibericul va înregistra un salt impresionant de 19 poziții în clasamentul ATP (va ocupa locul 27, cea mai bună clasare din carieră).

Grecul a devenit al şaselea jucător care obţinut trofee consecutive la Monte Carlo, după Rafael Nadal (2005-2012, 2016-2018), Juan Carlos Ferrero (2002-2003), Thomas Muster (1995-1996), Bjorn Borg (1979-1980) şi Ilie Năstase (1971-1973).

Stefanos Tsitsipas mai are în palmares alte șapte titluri ATP: Stockholm (2018), Marsilia, Estoril, Turneul Campionilor (2019), Marsilia (2019), Monte Carlo Masters și Lyon (2021). Grecul a pierdut alte 11 finale.

Anul trecut, Tsitsipas a câştigat trofeul la Monte Carlo după ce s-a impus în faţa rusului Andrey Rublev, scor 6-3, 6-3.

STEF AT THE DOUBLE \uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6



The moment @steftsitsipas went BACK-TO-BACK in Monte-Carlo!#RolexMCMasters pic.twitter.com/Nux2meJBj8