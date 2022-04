TENIS Vineri, 15 Aprilie 2022, 21:52

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Patrick Mouratoglou, care a anunțat săptămâna trecută că va începe o colaborare „full time” cu Simona Halep, a recunoscut că a fost surprins de Serena Williams, după ce americanca a anunțat că vrea să revină pe terenul de tenis la Wimbledon.

Serena Williams si Patrick Mouratoglou Foto: rolandgarros.com/ Corinne Dubreuil / FFT

După zece ani de colaborare cu Serena, Mouratoglou a acceptat să o antreneze pe Halep. Francezul cu origini grecești a precizat că a luat această hotărâre doar după ce a discutat cu sportiva care are 23 de titluri de Grand Slam în palmares și a afirmat că nu se aștepta ca Williams să revină curând în circuit.

„Nu vreau să vorbesc în numele ei. Am avut o discuție înainte să încep să lucrez cu Simona. Am întrebat-o dacă are planuri să joace din nou în viitorul apropiat, nu mi-a răspuns. Așa că i-am spus că vreau să lucrez și că, dacă va dori să joace, vom discuta din nou.

De atunci, ea a anunțat pe rețelele de socializare că vrea să joace la Wimbledon, ceea ce m-a surprins, dar uneori este greu să descifrez limbajul Serenei, deși o cunosc de zece ani.

Dacă Serena este aproape de retragere? Evident, va împlini 41 de ani în septembrie. Este mamă, are multe lucruri în viața ei. Este o femeie de afaceri desăvârșită, care tocmai a făcut o mare strângere de fonduri pentru a investi în tehnologie.

Are deja destule de făcut pentru următoarea ei viață. Dar, în același timp, tenisul este viața ei. Îl joacă de la patru ani, este lucrul care i-a dat cele mai multe satisfacții și cred că îi este greu să se oprească. De aici aceste ezitări și este perfect de înțeles" - Patrick Mouratoglou pentru France TV Info.

Primul turneu la care francezul se va afla alături de Simona Halep va fi cel de la Madrid (WTA 1000). Competiția de la Caja Magica va avea loc în perioada 26 aprilie - 8 mai.

Patrick Mouratoglou și jucătorii pe care i-a antrenat în carieră

Cunoscutul antrenor francez și-a început cariera în 1999, atunci când l-a pregătit pe Marcos Baghdatis (1999-2006).

De la acel moment, Mourtagolou a mai colaborat cu Anastasia Pavlyuchenkova (2007-2009), Aravane Rezai (2009-2010), Yanina Wickmayer (2009-2012), Laura Robson (2010-2011), Jeremy Chardy (2021), Grigor Dimitrov (2012), Stefanos Tsitsipas (2018), Coco Gauff (2018), Serena Williams (2012-prezent), iar acum Simona Halep.

Mouratoglou, 31 de trofee ca antrenor - Dintre aceastea, 10 de Grand Slam alături de Serena Williams

În total, antrenorul francez a cucerit 31 de trofee alături de cei pe care i-a pregătit în carieră. În mod evident, cele mai spectaculoase rezultate le-a avut alături de Serena Williams: zece titluri de Grand Slam (Australian Open - două trofee / Roland Garros - două trofee / Wimbledon - trei trofee / US Open - trei trofee).

De asemenea, și-a mai trecut în CV o medalie de aur la Jocurile Olimpice (cucerită de Serena la JO 2012 Londra) și trei trofee la Turneul Campioanelor (desigur, tot alături de Serena).

Lista este completată de alte 9 turnee câștigate: Premier Mandatory și Premier 5 (cu Serena Williams și Aravane Rezai - Madrid în 2010).