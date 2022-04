TENIS Duminică, 10 Aprilie 2022, 10:44

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Simona Halep și Patrick Mouratoglou au anunțat joi pe rețelele sociale că vor începe o colaborare „full time”, iar acum fosta lideră mondial a vorbit despre obiectivele pe care și le-a impus alături de antrenorul francez cu origini grecești.

Simona Halep si Patrick Mouratoglou Foto: Simona Halep / Twitter

Simona Halep și Patrick Mouratoglou, conexiune instantanee

Simona Halep i-a realizat portretul lui Patrick Mouratoglou, fosta lideră mondială afirmând că francezul are o personalitate puternică și că o poate ajuta să revină în vârful ierarhiei WTA.

„I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună, pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top. Am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi.

Patrick a făcut-o pe Serena mai bună decât era înainte. Acest aspect l-a adus printre cei mai buni antrenori din lume. Nu-l știam prea bine înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu aveam o părere despre cum este, dar am văzut acum că are o personalitate puternică și este destul de exigent ca antrenor. Asta mi se potrivește mie și de aceea sunt aici.

E ușor să vorbești cu el. Acum ne știm deja destul de bine, ceea ce e un pas mare pentru mine, pentru că eu nu-s neapărat foarte deschisă cu toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită. A fost ușor să mă deschid cu el și cred că asta e un lucru bun pentru relația noastră pe teren. Felul în care comunică – simplu și clar – este foarte puternic. Știe să transmită în așa fel încât, din câteva cuvinte, înțelegi perfect ce ai de făcut” - Simona Halep, într-un interviu pentru Tennis Majors.

Simona Halep vrea să fie mai agresivă pe teren

În condițiile în care tot mai multe jucătoare care lovesc puternic și-au făcut prezența în fruntea ierarhiei WTA (Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Paula Badosa etc), Simona a afirmat că trebuie să fie „un pic mai agresivă” pe teren pentru a putea concura la cel mai înalt nivel.

„Vreau să iau mingea mai devreme. Vreau să-mi deschid terenul mult mai bine decât o făceam înainte. Nu spun că jocul meu de până acum era unul prost, dar vreau să-l fac mai puternic.

De asemenea, vreau să îmi întăresc și corpul, pentru că dacă vrei să joci ofensiv și de pe baseline cu jucătoarele care lovesc mingea puternic nu e deloc ușor. De aceea, trebuie să fiu puternică fizic.

Voi lucra la asta, dar și la a-mi deschide terenul, să folosesc unele unghiuri mai bine decât până acum și să iau mingea mult mai repede. Acesta este obiectivul, în viziunea noastră” - Simona Halep.

Câștigarea unui Grand Slam pe hard, principalul obiectiv al Simonei Halep

Câștigătoare la Roland Garros (2018, zgură) și Wimbledon (2019, iarbă), Simona a afirmat că își dorește să cucerească și un titlu major pe hard (la US Open sau Australian Open).

„Iubesc zgura, de aceea am putut să câștig multe titluri pe această suprafață. Am câștigat și Wimbledon, lucru pe care nu l-am așteptat, pentru că jocul acolo e foarte rapid și ai nevoie și de un serviciu bun.

Dar jocul meu a fost cu adevărat bun în acel an și s-a potrivit perfect pe suprafață și, în plus, am avut și multă încredere. Am câștigat titluri mari și pe hard, dar n-am reușit încă să câștig și un Grand Slam, așa că probabil că trebuie să fac ceva extra ca să pot câștiga unul.

De aceea lucrez acum cu Patrick, poate mă va putea ajuta să câștig unul și pe hard. Ar fi super, super frumos să reușesc și acest lucru în cariera mea” - Simona Halep.

Halep şi-a prezentat echipa actuală, precizând că mai are nevoie de un kinoterapeut alături de ea.

„Echipa mea este formată din Virginia Ruzici, managerul meu în ultimii 16 ani, Arnaud Restifo, partenerul meu de antrenament, antrenorul meu fizic Teo Cercel. Aș dori să adaug un kinetoterapeut în echipă. Poate el sau ea va veni de la academie” - Simona Halep.

Patrick Mouratoglou și jucătorii pe care i-a antrenat în carieră

Cunoscutul antrenor francez și-a început cariera în 1999, atunci când l-a pregătit pe Marcos Baghdatis (1999-2006).

De la acel moment, Mourtagolou a mai colaborat cu Anastasia Pavlyuchenkova (2007-2009), Aravane Rezai (2009-2010), Yanina Wickmayer (2009-2012), Laura Robson (2010-2011), Jeremy Chardy (2021), Grigor Dimitrov (2012), Stefanos Tsitsipas (2018), Coco Gauff (2018), Serena Williams (2012-prezent), iar acum Simona Halep.

Mouratoglou, 31 de trofee ca antrenor - Dintre aceastea, 10 de Grand Slam alături de Serena Williams

În total, antrenorul francez a cucerit 31 de trofee alături de cei pe care i-a pregătit în carieră. În mod evident, cele mai spectaculoase rezultate le-a avut alături de Serena Williams: zece titluri de Grand Slam (Australian Open - două trofee / Roland Garros - două trofee / Wimbledon - trei trofee / US Open - trei trofee).

De asemenea, și-a mai trecut în CV o medalie de aur la Jocurile Olimpice (cucerită de Serena la JO 2012 Londra) și trei trofee la Turneul Campioanelor (desigur, tot alături de Serena).

Lista este completată de alte 9 turnee câștigate: Premier Mandatory și Premier 5 (cu Serena Williams și Aravane Rezai - Madrid în 2010).

