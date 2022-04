TENIS Duminică, 03 Aprilie 2022, 12:02

Vlad Lupu • HotNews.ro

Iga Swiatek este jucătoarea momentului în tenisul mondial feminin, câștigând trei trofee la rând. După cucerirea turneului de la Miami, viitorul număr unu mondial a vorbit despre secretul succesului ei din ultima perioadă.

Iga Swiatek Foto: Karla Kinne/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

În finala competiției de categorie „WTA 1.000” de la Miami, viitoarea lideră mondială a învins-o fără drept de apel pe japoneza Naomi Osaka. A fost 6-4, 6-0 pentru Swiatek într-o oră și 20 de minute de joc.

După un nou succes în circuitul WTA, Swiatek a dezvăluit că joacă cel mai bine atunci când nu se uită la scor.

Cum a reușit Iga Swiatek să domine circuitul WTA în ultima perioadă

„Ştiu că joc mai bine fără să mă uit la scor. A trebuit să rămân cu adevărat disciplinată şi să nu-mi las mintea să se gândească la altceva. Este cel mai simplu mod pentru mine de a domina şi de a nu mă lăsa distrasă.

Până la urmă, am simţit o uşurare câștigând la Miami. Şi am fost puţin surprinsă de faptul că am putut putut gestiona toate aceste meciuri. E o nebunie pentru mine.

(n.r. - cum se simte să nu piardă) Oh, e distractiv. Mă simt cu adevărat mulţumită, împlinită şi, de asemenea, mândră de mine. O să sărbătoresc pentru că nu ştii niciodată cât va dura. Dar e ciudat pentru că m-am obişnuit să pierd şi m-am împăcat cu faptul că în tenis vei pierde mai multe turnee decât vei câştiga.

(n.r. - despre încrederea căpătată în ultimele săptămâni) Am învăţat multe lucruri despre mine pe care le pot accepta și nu trebuie să câştig toate punctele pentru a mă impune în faţa unor jucătoare mari. Acum pot avea mai multă încredere în mine.

Chiar am folosit această serie de victorii pentru a avea mai multă încredere şi pentru a-mi gestiona locul în clasament. Uneori, mă apăsa presiunea. Am lucrat la asta şi a fost mult mai bine în ultima perioadă" - Iga Swiatek.

Iga Swiatek și perioada foarte bună prin care trece

Iga Swiatek va deveni noul număr 1 mondial, în clasamentul care va fi publicat luni, 4 aprilie, moment în care numele lui Ashleigh Barty va ieși de pe listă la cererea acesteia (australianca s-a retras).

Iga Swiatek este doar a patra jucătoare care bifează „Sunshine Double” (n.r. Indian Wells şi Miami), după Steffi Graf (1994 şi 1996), Kim Clijsters (2005) şi Victoria Azarenka (2016).

Iga Swiatek are șase titluri WTA în palmares: Roland Garros (2020), Roma, Adelaide (2021), Doha, Indian Wells și Miami (2022). Ea a mai jucat o finală la Lugano (2019).

Rezultatele înregistrate de Iga Swiatek în 2022

Miami - Campioană

Indian Wells - Campioană

Doha - Campioană

Dubai - Optimi

Australian Open - Semifinale

Adelaide - Semifinale.