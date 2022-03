​Daniil Medvedev a ratat ocazia de a redeveni lider al ierarhiei ATP: rusul a fost eliminat joi de Hubert Hurkacz (campionul en-titre) în sferturile turneului Masters 1.000 de la Miami.

Principal favorit al competiției din Florida, Medvedev a cedat în fața polonezului după două ore și două minute de joc, scor 7-6(7), 6-3.

Pentru a-l depăși pe Djokovic în fruntea clasamentului, Medvedev trebuia să se califice în semifinale la Miami. În urma eliminării, Daniil rămâne pe locul 2, cu 6.410 puncte (Novak are 6.420).

Hurkacz (10 ATP și favorit 8) se va duela pentru un loc în marea finală cu învingătorul partidei dintre ibericul Carlos Alcaraz (16 ATP, favorit 14) și sârbul Miomir Kecmanovic (48 ATP).

Hubert a ajuns la 10 victorii consecutive la Miami. De asemenea, sportivul din Polonia a obținut trei victorii la dublu (face echipă cu americanul John Isner) și va întâlni în semifinale echipa australiană Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios.

And STILL \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1



Defending champion @HubertHurkacz extends his winning streak in Miami to a perfect 10 matches - taking out Medvedev 7-6(7) 6-3!#MiamiOpen pic.twitter.com/iwkJQylHsf