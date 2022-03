WTA Miami Sâmbătă, 26 Martie 2022, 17:19

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Ajunsă pe locul 77 în ierarhia mondială, Naomi Osaka a dezvăluit ce a impulsionat-o la turneul de categorie WTA 1000 de la Miami, acolo unde a învins-o categoric pe Angelique Kerber, triplă campioană de Grand Slam.

Naomi Osaka Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Într-un meci disputat joi, Osaka s-a impus cu 6-2, 6-3 în fața sportivei din Germania și s-a calificat în turul al treilea. Naomi a reușit 33 de lovituri câștigătoare, a comis 13 erori neforțate și a pierdut doar trei puncte cu primul serviciu, salvând singurele două mingi de break ale adversarei.

Naomi Osaka nu suportă să fie subestimată

Nipona a afirmat la conferința de presă că a fost deranjată de comentariile danezei Caroline Wozniacki (fostă lideră a ierarhiei WTA și expertă Tennis Channel), care a afirmat în timpul tragerii la sorți că Osaka nu va ajunge în turul al treilea al competiției americane.

Pentru un loc în optimile turneului de la Miami, Naomi Osaka se va duela cu Karolina Muchova, o altă jucătoare pe care Wozniacki nu o vedea ajungând prea departe.

„Mă uitam la Tennis Channel zilele trecute. Nu știu în ce seară, dar era transmisă tragerea la sorți.... Cred că Wozniacki comenta, iar ei spuneau: `Oh, cine crezi că va ieși din această secțiune a tabloului?`. Caroline a răspuns 'Cred că (Angelique) Kerber și (Leylah) Fernandez vor juca una împotriva celeilalte...' Așa că mă gândeam mult la asta în timp ce jucam.

Nu știu dacă ăsta a fost motivul pentru care scorul a fost cum a fost (n.r. 6-2, 6-3). Nu spun că am privit asta ca pe o răzbunare, dar am fost ca și cum 'Hmm, știu că am jucat cam sub așteptări în ultimele două luni, dar încă simt că sunt o jucătoare destul de bună' - Wozniacki a spus cam încrezătoare că Kerber va trece mai departe” - Naomi Osaka.

Chiar dacă nu se mai afla în fruntea clasamentului mondial, Osaka (câștigătoare a patru turnee de Grand Slam) are un start impresionant de sezon (8 victorii și 2 înfrângeri) și nu pare să fie foarte departe de cea mai bună formă a sa.

WTA Miami are loc în perioada 22 martie - 3 aprilie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $8.369.455. Ultima campioană, Ashleigh Barty, nu participă la întrecerea de la Hard Rock Stadium, ea alegând să se retragă din tenis.

Rezumatul partidei dintre Naomi Osaka și Angelique Kerber:

