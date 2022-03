TENIS Vineri, 25 Martie 2022, 09:12

Irina Begu a reușit una dintre cele mai importante victorii din carieră, sportiva noastră reușind să o elimine pe Aryna Sabalenka (principala favorită) de la WTA Miami în turul al doilea.

Irina Begu Foto: Mark Brown / Getty images / Profimedia

Irina Begu și secretul victoriei cu Aryna Sabalenka: A fost agresivă la punctele importante

La finalul partidei, ocupanta locului 70 WTA a spus care a fost cheia succesului pentru o victorie atât de importantă. Begu a trecut în două seturi, scor 6-4, 6-4, de Sabalenka după un meci de o oră și 41 de minute.

„Cu siguranță, e o victorie mare pentru mine și sunt bucuroasă că am putut să joc agresiv la punctele importante. A fost dificil să mă adaptez, pentru că am jucat ziua, apoi noaptea. Condițiile sunt diferite.

M-am bucurat de atmosferă și vă mulțumesc, oameni buni, că ați venit. Sunt fericită pentru victorie. Sunt multe persoane pe unde jucăm noi, româncele, care se bucură pentru noi și le mulțumesc că au venit. E bine să-i avem lângă noi.

Cred că am fost constantă pe tot parcursul meciului. Am servit bine, am luptat pentru fiecare minge, am încercat să rezist și asta a fost foarte important pentru mine” - Irina Begu, la finalul partidei, conform Eurosport.

De știut:

În turul al treilea, Irina o va întâlni pe Aliaksandra Sasnovich, 60 WTA, cea care a învins-o pe Daria Kasatkina (favorită 25), scor 7-6(5), 6-4.

Pentru calificarea în turul al treilea, Begu va primi un cec în valoare de 54.400 de dolari şi 65 de puncte WTA.

Cea mai bună performanţă a Irinei Begu la WTA Miami a fost calificarea în optimi, la ediția din 2016.

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Begu și Sabalenka.