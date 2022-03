TENIS Luni, 21 Martie 2022, 11:04

Vlad Lupu • HotNews.ro

Taylor Fritz (20 ATP) a obținut cel mai important succes al carierei la Indian Wells, învingându-l pe Rafael Nadal în marea finală. Cu toate acestea, echipa americanului l-a sfătuit pe acesta să declare forfait înainte de ultimul act contra lui Nadal.

Taylor Fritz si Rafael Nadal Foto: Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage / Profimedia

Americanul Fritz s-a impus după două ore și șapte minute de joc, scor 6-3, 7-6(5). Astfel, seria de victorii consecutive a lui Rafael Nadal în 2022 s-a oprit la 20.

Finala din deșertul californian a fost una neobișnuită, ambii jucători acuzând probleme medicale încă dinaintea acesteia: Nadal a jucat fiind accidentat la pectoralul stâng, iar Fritz a avut probleme la gleznă.

Taylor Fritz a fost chiar sfătuit de echipă înaintea finalei cu Nadal să nu joace, conform Fox News. Americanul a transmis staffului că vrea să evolueze cu orice preț contra ibericului.

Reacția lui Taylor Fritz după finala cu Nadal

„Nu pot descrie în cuvinte cât de incredibil am jucat azi în condițiile în care am avut probleme mari. Nu am avut în viața mea astfel de dureri în timpul unui meci.

A fost un roller-coaster emoțional înainte de partidă. La un moment dat, am crezut că nu voi putea juca deloc, dar în cele din urmă am decis să forțez și durerile nu mi-au afectat deloc jocul", a declarat Taylor Fritz la finalul partidei contra lui Rafa Nadal.

Fritz mai are în palmares doar titlul de la Eastbourne (2019). Acesta a pierdut alte cinci finale: Memphis (2016), Los Cabos, Atlanta (2019), Acapulco (2020) și Sankt Petersburg (2021).

Grație succesului de la Indian Wells, Taylor Fritz face un salt de șapte poziții în ierarhia ATP (locul 13, cea mai bună clasare din carieră).